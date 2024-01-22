Купуєте яйця на базарі, чи викинули пакування й не пам’ятаєте термін придатності. Не хвилюйтеся. Факти ICTV розказують, як самостійно перевірити свіжість яєць з допомогою простих способів.

Як самостійно перевірити свіжість яєць

Для того, щоб перевірити чи не зіпсувалося яйце можна, звичайно, розбити його й визначити свіжість по запаху та зовнішньому вигляду. Проте є й інші прості методи.

Занурення яйця у воду

Налийте холодну воду у ємність та опустіть в неї яйце.

Зараз дивляться

Якщо воно потоне та ляже на один бік — яйце свіже.

Якщо яйце тоне, але один кінець трішки підіймається над водою, то, ймовірно, воно вже полежало приблизно 10 днів.

У випадку якщо яйце не тоне й стає вертикально, то термін його придатності добігає кінця.

Чому так відбувається? Річ у тому, що чим яйце довше лежить, тим більше всихають всередині й стають легшими. Яйця, що не тонуть й плавають на поверхні — не придатні до їжі.

Визначення свіжості за зовнішнім виглядом

Приблизно оцінити свіжість яєць можна з допомогою візуальної оцінки. Огляньте продукт, якщо шкарлупа буде матовою, то, скоріше за все, яйце свіже. У полежавших деякий час — присутній специфічний глянцевий блиск.

Визначення свіжості за допомогою світла

Для цього метода знадобиться уважність. Перевірити, чи свіже яйце можна оцінивши розмір його повітряної кишені при підсвічуванні світлом.

Направте джерело світла (лампу, ліхтарик) на один кінець яйця та покрутіть, поки не стане видно кишеню. Якщо вона велика й спостерігається затемнення в білку — яйце не свіже й вживати його не варто.

Струшування яйця

Потрясіть яйце біля вуха. Якщо почуєте булькання, сплесків чи інші звуки – найімовірніше, що яйце зіпсоване. Скоріше за все в середину потрапило повітря й білок та жовток зіпсувалися.