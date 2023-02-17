Сегодня в Украине довольно сложная ситуация с электроэнергией. Вражеские ракетные удары по объектам инфраструктуры повлекли веерные отключения света.

Украинцев призывают разумно потреблять электроэнергию и по возможности экономить ресурсы.

Факты ICTV узнали, почему выгоднее стирать ночью и зачем запускать стиральную машинку в ночное время суток.

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Ночная стирка: как экономить

Во-первых, это поможет существенно экономить на коммунальных услугах! Особенно это выгодно тем, кто подсоединил тариф день/ночь.

Зонные тарифы — это тарифы, дифференцированные по периодам времени. В Украине они есть двух вариантов — двухзонный и трехзонный. Соответственно, двухзонный делит сутки на два периода (день/ночь), а трехзонный – на три (ночь/пиковый/полупиковый).

На самом деле делить сутки на такие зоны очень выгодно, поскольку ночной тариф на электроэнергию в Украине как минимум вдвое дешевле, чем базовая ставка.

Как это работает? Ночной тариф на электроэнергию в Украине действует с 23:00 до 07:00: днем вы платите за электричество по обычной цене, а ночью — в два раза дешевле.

Обычный счетчик фиксирует всю потребленную электроэнергию и записывает ее на один общий баланс. Поэтому невозможно понять, сколько вы употребили днем, а сколько ночью. Чтобы разделять потребление на два разных баланса нужно поставить двухтарифный счетчик.

Подключив тариф день/ночь можно перенести большую часть собственного потребления электроэнергии на период с 23:00 до 07:00 и сэкономить четверть на оплате счетов за электричество.

Почему стирать ночью выгодно: другие причины

Еще одно преимущество ночной стирки: вы поможете сбалансировать энергосистему Украины. Правительство неоднократно призвал украинцев уменьшить потребление электроэнергии с 07:00 утра до 23:00.

Соответственно, когда вы будете запускать машинку на ночь, это поможет не перегружать энергосистему и экономить! Кроме того, ночью нет пикового потребления электричества, поэтому вы можете не беспокоиться о внезапном отключении света.

Кстати, ночное потребление касается не только стиральной машинки, но и бойлера, посудомоечной машины, утюга и тому подобное.

Как сэкономить на стирке в машинке

В современных стиральных машинках есть режим Эко. Он считается самым экономным режимом стирки. Дело в том, что во время этого режима стиральная машинка запускает короткий цикл стирки продолжительностью примерно 50-60 мин при температуре около 20°, а это существенно снижает затраты электричества и воды по сравнению с классическими режимами.

Кстати, чтобы уменьшить расход воды в стиральной машине, откажитесь от дополнительного полоскания. Обычно режимы стирки рассчитаны так, что необходимости в дополнительном полоскании нет.

Также вам поможет режим Половина загрузки. Эта функция машинок позволяет использовать меньше воды и запускает более экономный режим стирки в ситуациях, когда белья накоплено мало, но постирать ее нужно уже сейчас.

Чтобы существенно сэкономить на ночной стирке, используйте следующие режимы своей машинки: