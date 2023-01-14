Если на вашем любимом свитере появились катышки, портящие весь внешний вид одежды – это не проблема. Чтобы свитер не казался потрепанным и старым, не обязательно покупать специальные машинки для катышков, а тем более – выбрасывать любимый свитер на помойку.

Если на излюбленном предмете одежды появляются катышки, это вовсе не означает, что он сделан из плохого материала. Чаще всего виной – неправильный уход (стирка, сушка и др.). Как убрать катышки с одежды – читайте в материале.

Как избавиться от катышков на одежде средствами, имеющимися в каждой ванной комнате

Избавиться от надоедливых катышков можно благодаря бритве. Для этого возьмите бритвенный станок, натяните вещь в проблемной зоне и аккуратно проведите бритвой в том месте, стараясь не порезаться. Также пригодится пемза. Жесткий камешек легко удалит катышки с грубой ткани, например пальто. Для этого нужно сделать все, как описано в первом пункте. Для борьбы с катышками подойдут ножницы. Это метод для самых терпеливых, поскольку каждый катышек нужно отдельно срезать ножницами. Такой способ более качественный, потому что волокна срезаются, а не обрываются, как в других случаях. Это уменьшает вероятность быстрого образования новых катышков. Не лишним будет воспользоваться расческой. Расческа с мелкими зубцами поможет избавиться от спутывания длинного ворса на ткани. Для этого материал не нужно натягивать, а движения должны быть плавными, по ходу расположения волосков. Воспользуйтесь зубной щеткой. Аналогично с катышками на длинном ворсе борется зубная щетка. Для этого способа обязательно нужно брать хоть и старую, но чистую щетку (чтобы не испачкать одежду).

Как убрать катышки с одежды: лайфхаки

Один из лучших способов – это наждачная бумага. Для обработки одежды с коротким ворсом подойдет мелкозернистая наждачка. Принцип действия такой же, как и с пемзой. Главное — не затереть ткань до дыр. Губка. С мелкими катышками успешно борется простая мочалка для мытья посуды, вернее — ее жесткая сторона. А если перевернуть мочалку и слегка увлажнить ее – она отлично снимает ворс с одежды. Скотч. С катышками, шерстью и прочим мусором отлично справляется липкая лента. Пройдитесь скотчем по проблемным местам, прижимая его к ткани и резко отрывая. Старайтесь захватить побольше катышков.