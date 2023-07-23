Говорят, что лучше всего пересаживать клубнику именно осенью, когда солнце не такое активное. Как правильно пересадить клубнику в осенний период — рассказывает эксперт в материале Фактов ICTV.

Никогда не пересаживайте клубнику летом. Солнце испепелит все, не дав растению даже приняться, уверяет наш постоянный эксперт Лилиана Лавринец, которая выращивает 50 вазонов. Лучше это делать осенью, поскольку именно в это время года больше всего дождей и минимальное количество жарких солнечных лучей, которые высушивают корень, листья и усики ягоды.

В целом о пересадке стоит думать, когда клубника росла на одном участке более двух-трех лет. Через этот промежуток времени к манипуляциям прибегают для того, чтобы ягода давала больше новых плодов.

Когда пересаживать клубнику в осенний период

Все зависит от региона, в котором вы проживаете и выращиваете урожай, а также от погодных условий.

Если, например, в сентябре мало осадков, то лучше перенести пересадку клубники на октябрь. Опытные садоводы, как правило, приступают к делу с 10 по 20 октября. Дело в том, что в это время почва больше всего подходит для пересадки клубники, потому что она не твердая и не слишком сухая.

К слову, пересаживать клубнику можно и весной, но только ту, которая не цветет.

— Если хорошо пересадите, то в следующем году будет урожай, — уверяет эксперт.

Как пересаживать клубнику осенью

Наш специалист по растениям пересаживает клубнику двумя способами — размножением корнем и размножением усиками.

Первый метод в отличие от второго не требует специальной подготовки. Здесь стоит вооружиться лопатой и водой. Что делать далее? Просто выкапываем куст с одного участка и пересаживаем на другой. Корень саженца клубники должен быть не менее 5-10 см и с листьями на кусте.

При пересадке следует налить воду в ямку и уже туда погрузить корешки растения, а после этого засыпать землей. Сразу после того как вы пересадите клубнику, необходимо полить ее водой и покрыть слоем из соломы. Все — готово!

Второй метод пересадки клубники осенью более сложный и требует подготовки. Как говорится — готовь сани летом, а телегу зимой. Так и пересадку клубники стоит планировать еще весной. Но все же раскрываем метод на будущее. Как только весной клубника пустит усики, берем самый длинный из них и ставим в отдельную емкость для укоренения.

После этого нужно в горшок добавить почву. Наиболее благоприятной для клубники будет универсальная или та, что есть на грядке.

Далее присаживаем этот усик в емкость и ждем, когда он даст корни.

Примерно ближе к осени побег клубники укоренится. Как проверить, дало ли растение корешки? Для этого стоит раскопать посаженный усик.

— Если есть корешки, то супер, тогда отделяем росток от матери и имеем отдельную хорошо укоренившуюся детку клубники, — добавляет специалист по растениям.

Далее делаем все по схеме, описанной выше.

Чтобы был хороший урожай при пересадке клубники, эксперт советует добавить удобрения.

— Я использую универсальное для всех видов растений, для клубники оно прекрасно подходит, — советует Лавринец.

И не забывайте после пересадки клубники обсекать кусты, чтобы не дать ей зарасти сорняками. Ведь тогда из нее просто ничего не получится и урожай собрать не выйдет.

Как посадить клубнику на собственном подоконнике

Но если вы хотите поэкспериментировать, то можно из семян посадить клубнику на собственном подоконнике.

— Я сажала клубнику на внешнем подоконнике моего дома. Для этого я хорошо разрыхлила универсальный грунт и досыпала немного чернозема. Сделала несколько рвов и засыпала туда семена клубники. Далее хорошо увлажнила почву из пульверизатора, — рассказывает Лавринец.

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Хотя урожая посев клубники и не дал, но семена взошли и порадовали глаз своей зеленью. Поэтому экспериментируйте, ведь садоводство — это своеобразная медитация и избавление от тревог.

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