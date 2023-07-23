Кажуть, що найкраще пересаджувати полуницю саме восени, коли сонце не таке активне. Як правильно пересадити полуницю в осінній період – розповідає експерт у матеріалі Фактів ICTV.

Ніколи не пересаджуйте полуницю влітку, сонце спече її, не давши рослинці навіть прийнятися, запевняє наш постійний експерт Ліліана Лавринець, яка вирощує 50 вазонів. Краще це робити восени, адже саме в цю пору року найбільше дощів та мінімальна кількість спекотних сонячних променів, які висушують корінь, листя та вусики ягоди.

Загалом про пересадку варто думати, коли полуниця росла на одній ділянці понад два-три роки. Через цей проміжок часу до маніпуляцій вдаються для того, щоби ягода давала більше нових плодів.

Коли пересаджувати полуницю в осінній період

Все залежить від регіону, в якому ви проживаєте та вирощуєте врожай, а також від погодний умов.

Якщо, наприклад, у вересні замало опадів, то краще перенести пересадку полуниці на жовтень. Досвідчені садівники здебільшого стають до справи з 10 до 20 жовтня. Річ у тім, що у цей час ґрунт найбільше підходить для пересадки полуниці, бо він не твердий і не надто сухий.

До речі, пересаджувати полуницю можна навіть і навесні, але лише ту, яка не цвіте.

– Якщо добре пересадите, то наступного року буде урожай, – запевняє експерт.

Як пересаджувати полуницю восени

Наш фахівець з рослин пересаджує полуницю двома способами – розмноженням коренем та розмноженням вусиками.

Перший метод на відміну від другого не потребує спеціальної підготовки. Тут варто озброїтися лопатою та водою. Що робити? Просто викопуємо кущ з однієї ділянки та пересаджуємо на іншу. Корінь саджанця полуниці має бути не меншим за 5-10 см і з листям на кущі.

Під час пересадки слід налити в ямку води, занурити туди корінці рослини, а після цього засипати землею. Одразу після того, як ви пересадите полуницю, необхідно полити її водою та покрити шаром із соломи. Все – готово!

Другий метод пересадки полуниці восени більш складний і потребує підготовки. Як-то кажуть – готуй сани влітку, а воза взимку. От і пересадку полуниці варто планувати ще навесні. Але все одно – розкриваємо метод. Отже, щойно навесні полуниця пустить вусики, беремо найдовший з них та ставимо в окрему ємність для укорінення.

Після цього потрібно у горщик додати ґрунт. Найбільш сприятливим для полуниці буде універсальний або той, що є на грядці.

Далі присаджуємо цей вусик у ємність та чекаємо, коли він дасть коріння.

Приблизно ближче до осені пагін полуниці укорениться. Як перевірити, чи дала рослина корінці? Для цього варто розкопати посаджений вусик.

– Якщо є корінці, то супер, тоді відрізаємо паросток від матері та маємо окрему гарно укорінену дитину полуниці, – додає фахівець з рослин.

Далі робимо все за схемою, описаною вище.

Щоби був гарний врожай під час пересадки полуниці, експерт радить додати добриво.

– Я застосовую універсальне для усіх видів рослин, для полуниці воно прекрасно підходить, – радить Лавринець.

Та не забувайте після пересадки полуниці обсікати кущі, щоб не дати їй зарости бур’янами. Адже тоді з неї просто нічого не вийде і врожаю ви не отримаєте.

Як посадити полуницю на власному підвіконні

Але якщо ви хочете проекспериментувати, то можна посадити полуницю на власному підвіконні з насіння.

– Я садила полуницю на зовнішньому підвіконні мого будинку. Для цього я гарно розпушила універсальний ґрунт та досипала трошки чорнозему. Зробила декілька рівців і засипала туди насіння полуниці. Далі добре зволожила ґрунт із пульверизатора, – розповідає Лавринець.

Хоча врожаю посів полуниці так і не дав, проте насіння зійшло та порадувало око своєю зеленню. Тож експериментуйте, адже садівництво – це своєрідна медитація та позбавлення від тревог.

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