С началом морозов и густого снега все автомобилисты сталкиваются с одной и той же проблемой – замерзшие стекла с большим слоем льда. Как правильно, а главное безопасно очистить лобовое стекло от наледи, узнавали Факты ICTV.

Почему важно чистить окна

Прежде всего — это ваша безопасность. Лед на лобовом стекле ухудшает видимость, вы можете потерять контроль и не справиться с управлением. Поэтому лучше потратить 10 минут перед поездкой и чувствовать себя спокойно на дороге!

Способы очистки стекла от наледи

Наледь бывает разной. Это может быть легкий слой на стеклах, который отойдет, как только вы прогреете машину и включите дворники. Однако бывает и толстый слой льда, который и скребком отковырять трудно.

Существует множество способов, как отчистить стекла автомобиля ото льда:

Горячая вода — самый простой и дешевый способ. Небольшим количеством воды обливайте лобовое стекло и вытирайте его салфеткой. Способ подойдет, чтобы убрать небольшой слой льда.

— самый простой и дешевый способ. Небольшим количеством воды обливайте лобовое стекло и вытирайте его салфеткой. Способ подойдет, чтобы убрать небольшой слой льда. Специальный скребок или пластиковая щетка – метод легкий и доступный. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить стекло. Перед началом чистки заведите машину, так вы быстрее справитесь.

Химические растворы – специальные спреи, которые “растапливают” лед. После нанесения на замерзшее стекло подождите две-три минуты и сотрите лед тряпкой.

– специальные спреи, которые “растапливают” лед. После нанесения на замерзшее стекло подождите две-три минуты и сотрите лед тряпкой. Обогрев стекла — современные автомобили уже оснащены такой функцией. Речь идет о подогреве зоны стеклоочистителей. Это очень полезная и удобная вещь. Она позволяет убрать намерзший лед с машины быстро и без лишних трудозатрат.

— современные автомобили уже оснащены такой функцией. Речь идет о подогреве зоны стеклоочистителей. Это очень полезная и удобная вещь. Она позволяет убрать намерзший лед с машины быстро и без лишних трудозатрат. Салонная печка — если обогрев стекла предусмотрен не у всех автомобилей, то печка есть в каждой. Заведите двигатель, включите печку и направьте поток воздуха на замерзшее лобовое стекло. Действовать нужно осторожно и постепенно.

Рекомендация. Не пытайтесь убрать лед подручными материалами — кредитными карточками или ключами. Так вы только повредите лобовое стекло.

Домашние рецепты

Чтобы не покупать специальные химические растворы, их можно приготовить собственноручно. Здесь тоже есть несколько бюджетных вариантов:

Вода и соль — раствор лучше делать крепче. Наносить в небольшом количестве. Следите, чтобы он не попал на кузов и уплотнители.

— раствор лучше делать крепче. Наносить в небольшом количестве. Следите, чтобы он не попал на кузов и уплотнители. Вода и спирт – по пропорции 2/1 (2 – спирта, 1 – воды).

– по пропорции 2/1 (2 – спирта, 1 – воды). Вода и уксус – пропорция 3/1, где 3 – уксуса, 1 – вода. Этот раствор необходимо наносить на стекла перед тем, как оставлять авто на стоянке.

– пропорция 3/1, где 3 – уксуса, 1 – вода. Этот раствор необходимо наносить на стекла перед тем, как оставлять авто на стоянке. Соль — насыпать ее на влажную тряпку, завязать, без трения и нажима пройтись полученным тампоном по ледяной поверхности.

На крайний случай, если под рукой нет ни раствора, ни специального скребка, облейте лобовое стекло водкой или другим крепким алкоголем.

Как очистить замерзшее лобовое стекло изнутри

Способ очистки стекла внутри салона отличается от его чистки снаружи.

Есть несколько хороших способов очистить слой льда в вашем салоне:

Спиртовые спреи — их можно сделать как собственноручно, так и приобрести уже готовый раствор. Несколько пшиков, протирание тряпкой, и ваше стекло чистое. Смесь из глицерина и соли – пропорция 2/1 (2 – глицерина; 1 – соли). Наносить распылителем. Соляной раствор — протирайте им оконные стекла, но не забывайте потом вытирать их сухой тряпкой. Обогрев окон — заведите авто, включите кондиционер и направьте на стекло горячий воздух. Будьте осторожны, ведь такой способ израсходует немало бензина!

Самый лучший вариант и для вашего авто, и для вашего времени – предотвратить образование льда на стекле. Для этого перед выключением двигателя хорошо охладите окна, направив на них холодный воздух кондиционера или открыв все дверцы и сквозняком сравнив температуру салона с улицей.