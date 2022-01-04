З початком морозів та густого снігу всі автомобілісти стикаються з тою самою проблемою – замерзлі вікна з великим шаром льоду. Як правильно, а головне безпечно очистити лобове скло від льоду та полою, дізнавалися Факти ICTV.

Чому важливо чистити вікна

Насамперед – це ваша безпека. Крига на лобовому склі погіршує видимість, ви можете втратити контроль та не впоратись з кермуванням. Тому краще витратити 10 хвилин перед поїздкою та почуватися спокійно на дорозі!

Способи очищення скла від криги

Шар криги буває різним. Це може бути легкий “накип” на склі, який відійде, щойно ви прогрієте машину та увімкнете двірники. Проте буває і товстий шар льоду, який і скребком відколупати важко.

Існує безліч способів, як відчистити шибки автомобіля від льоду:

Гаряча вода – простий та найдешевший спосіб. Невеликою кількістю води обливайте лобове скло та витирайте його ганчіркою. Спосіб підійде, щоби знешкодити невеликий шар льоду.

– простий та найдешевший спосіб. Невеликою кількістю води обливайте лобове скло та витирайте його ганчіркою. Спосіб підійде, щоби знешкодити невеликий шар льоду. Спеціальний скребок або пластикова щітка – метод легкий та доступний. Діяти потрібно обережно, щоби не пошкодити скло. Перед початком чистки заведіть машину, так ви швидше впораєтесь.

Хімічні розчини – спеціальні спреї, що “розтоплюють” лід. Після нанесення на замерзле скло почекайте дві-три хвилини та зітріть лід ганчіркою.

– спеціальні спреї, що “розтоплюють” лід. Після нанесення на замерзле скло почекайте дві-три хвилини та зітріть лід ганчіркою. Обігрів скла – сучасні автомобілі вже оснащені такою функцією. Йдеться про підігрів зони склоочисників. Це дуже корисна і зручна річ. Вона допомагає прибрати намерзлу кригу з машини швидко і без зайвих трудовитрат.

– сучасні автомобілі вже оснащені такою функцією. Йдеться про підігрів зони склоочисників. Це дуже корисна і зручна річ. Вона допомагає прибрати намерзлу кригу з машини швидко і без зайвих трудовитрат. Салонна пічка – якщо обігрів скла передбачений не у всіх автомобілях, то пічка є в кожній. Заведіть двигун, увімкніть пічку і направте потік повітря на замерзле лобове скло. Діяти потрібно обережно та поступово.

Рекомендація. Не намагайтеся прибрати кригу підручними матеріалами – кредитними картками чи ключами. Так ви тільки пошкодите лобове скло.

Домашні рецепти

Щоб не купувати спеціальні хімічні розчини, їх можна приготувати власноруч. Тут теж є кілька бюджетних варіантів:

Вода та сіль – розчин краще робити міцніший. Наносити в невеликій кількості. Пильнуйте, щоб він не потрапив на кузов і ущільнювачі.

– розчин краще робити міцніший. Наносити в невеликій кількості. Пильнуйте, щоб він не потрапив на кузов і ущільнювачі. Вода та спирт – за пропорцією 2/1 (2 – спирту, 1 – води).

– за пропорцією 2/1 (2 – спирту, 1 – води). Вода і оцет – пропорція 3/1, де 3 – оцет, 1 – вода. Цей розчин необхідно наносити на скло перед тим, як залишати авто на стоянці.

– пропорція 3/1, де 3 – оцет, 1 – вода. Цей розчин необхідно наносити на скло перед тим, як залишати авто на стоянці. Сіль – насипати її на вологу ганчірку, зав’язати, без тертя і натиску пройтися отриманим “тампоном” по крижаній поверхні.

На крайній випадок, якщо під рукою немає ні розчину, ні спеціального скребка, облийте лобове скло горілкою або іншим міцним алкоголем.

Як очистити замерзле лобове скло з середини

Спосіб очищення скла з салону відрізняється від його чищення ззовні.

Є декілька хороших способів очистити льодовий шар у вашому салоні:

Спиртові спреї – їх можна зробити як власноруч, так і придбати вже готовий розчин. Декілька пшиків та протирання ганчіркою, і ваше скло чисте. Суміш з гліцерину та солі – пропорція 2/1 (2 – гліцерину; 1 – солі). Наносити розпилювачем. Соляний розчин – протирайте ним вікна, але не забувайте потім витирати їх сухою ганчіркою. Обігрів вікон – заведіть авто, увімкніть кондиціонер та спрямуйте на скло гаряче повітря. Будьте обережні, адже такий спосіб витратить чимало бензину!

Найкращий варіант і для вашого авто, і для вашого часу – щоби лід не утворювався на вікнах машини. Для цього перед вимиканням двигуна добре охолодіть вікна, спрямувавши на них холодне повітря кондиціонера або відкривши всі дверцята і протягом зрівнявши температуру в салоні з вуличною.