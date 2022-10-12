Иметь дома обогреватель — это супер. Он поможет согреться в холодные зимние вечера. Однако от обогревателей нет никакой пользы без электроэнергии.
Постоянные удары оккупантов по инфраструктуре влекут перебои со светом. Как обогреть квартиру без электричества — смотрите в материале Фактов ICTV.
Самодельный обогреватель
Для такого девайса вам понадобится:
- картофель;
- несколько кирпичин;
- спички и фитиль;
- масло;
- глиняный кувшин.
Чтобы самодельный обогреватель давал тепло, картофель разрезают, ставят между двумя кирпичами и накрывают горшком. Процесс изготовления народного обогревателя смотрите в видео.
Обогреватель, проверенный поколениями, сможет согревать около 3 ч. Конечно, согреть им всю квартиру не удастся, однако пустить тепло в одну из комнат можно.
Также его можно поставить возле кровати или в кабинете в то время, когда вы малоподвижны.
Свечной обогреватель
Такой обогреватель изготавливают из свечи и горшков. По принципу действия он подобен первому варианту с картофелем.
Свечу зажигают, ставят в специальную подставку и накрывают тремя глиняными горшками, соединенными между собой. В процессе горения свечи, конструкция из горшков нагревается и отдает тепло.
Главное условие — между свечой и горшками должно быть пространство.
Видеоинструкцию по изготовлению такого обогревателя можно посмотреть ниже.
Обогреватель из спиртовки
В народе спиртовка — простой подручный обогреватель из железной банки и воспаленного спирта.
Чтобы самостоятельно изготовить такой обогреватель:
- Возьмите небольшую банку с железной крышкой (банка из-под сгущенного молока или любого напитка).
- Начертите горизонтальную линию на отметке в 2/3 высоты банки и сделайте ножом на полосе 3-5 небольших отверстий.
- Залейте туда спирт, закройте крышку и потрясите банку, чтобы спирт через отверстия облил банку снаружи.
- Подожгите спирт снаружи и подождите, пока он выгорит.
- Повторите процедуру несколько раз, пока пламя не станет самостоятельным.
Чтобы уберечь себя и свою квартиру от пожара, ставьте самодельную спиртовку в большую железную емкость (например, в миску).
Грелка
Чтобы дома не мерзнуть пользуйтесь грелками. Это старый, однако эффективный способ обогрева.
Вместо специальных грелок можете использовать обычные пустые пластиковые бутылки. Их нужно заполнить горячей водой и положить возле себя.
Кстати, такими самодельными грелками можно греть постель, перед тем как лечь спать.
Несколько советов
Чтобы не замерзнуть зимой:
- Надевайте теплую домашнюю одежду.
- Отличный способ быстро согреться – заняться спортом или выполнить короткую зарядку.
- Если начинаете замерзать, заварите себе горячего чая, сделайте какао или кофе.
- Утеплите квартиру — заклейте окна, двери и балкон.
- Смените режим пластикового окна на зимний.
- Постелите на пол ковры — они защитят ваш дом от потери тепла, а ноги от замерзания.