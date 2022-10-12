Иметь дома обогреватель — это супер. Он поможет согреться в холодные зимние вечера. Однако от обогревателей нет никакой пользы без электроэнергии.

Постоянные удары оккупантов по инфраструктуре влекут перебои со светом. Как обогреть квартиру без электричества — смотрите в материале Фактов ICTV.

Самодельный обогреватель

Для такого девайса вам понадобится:

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картофель;

несколько кирпичин;

спички и фитиль;

масло;

глиняный кувшин.

Чтобы самодельный обогреватель давал тепло, картофель разрезают, ставят между двумя кирпичами и накрывают горшком. Процесс изготовления народного обогревателя смотрите в видео.

Обогреватель, проверенный поколениями, сможет согревать около 3 ч. Конечно, согреть им всю квартиру не удастся, однако пустить тепло в одну из комнат можно.

Также его можно поставить возле кровати или в кабинете в то время, когда вы малоподвижны.

Свечной обогреватель

Такой обогреватель изготавливают из свечи и горшков. По принципу действия он подобен первому варианту с картофелем.

Свечу зажигают, ставят в специальную подставку и накрывают тремя глиняными горшками, соединенными между собой. В процессе горения свечи, конструкция из горшков нагревается и отдает тепло.

Главное условие — между свечой и горшками должно быть пространство.

Видеоинструкцию по изготовлению такого обогревателя можно посмотреть ниже.

Обогреватель из спиртовки

В народе спиртовка — простой подручный обогреватель из железной банки и воспаленного спирта.

Чтобы самостоятельно изготовить такой обогреватель:

Возьмите небольшую банку с железной крышкой (банка из-под сгущенного молока или любого напитка). Начертите горизонтальную линию на отметке в 2/3 высоты банки и сделайте ножом на полосе 3-5 небольших отверстий. Залейте туда спирт, закройте крышку и потрясите банку, чтобы спирт через отверстия облил банку снаружи. Подожгите спирт снаружи и подождите, пока он выгорит. Повторите процедуру несколько раз, пока пламя не станет самостоятельным.

Чтобы уберечь себя и свою квартиру от пожара, ставьте самодельную спиртовку в большую железную емкость (например, в миску).

Грелка

Чтобы дома не мерзнуть пользуйтесь грелками. Это старый, однако эффективный способ обогрева.

Вместо специальных грелок можете использовать обычные пустые пластиковые бутылки. Их нужно заполнить горячей водой и положить возле себя.

Кстати, такими самодельными грелками можно греть постель, перед тем как лечь спать.

Несколько советов

Чтобы не замерзнуть зимой: