Мати вдома обігрівач – це супер. Він допоможе зігрітися у холодні зимові вечори. Проте від обігрівачів немає жодної користі без електроенергії.

Постійні удари окупантів по інфраструктурі спричиняють перебої зі світлом. Як обігріти квартиру без електрики – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Саморобний обігрівач

Для такого девайсу вам знадобиться:

Зараз дивляться

картопля;

кілька цеглин;

сірники та гніт;

олія;

глечик.

Щоб саморобний обігрівач давав тепло, картоплю розрізають, ставлять між двома цеглинами та накривають горщиком. Процес виготовлення народного обігрівача дивіться у відео.

Обігрівач, перевірений поколіннями, зможе зігрівати близько 3 год. Звичайно, зігріти ним усю квартиру не вдасться, проте пустити тепло в одну з кімнат можна.

Також його можна поставити біля ліжка чи у кабінеті в той час, коли ви малорухливі.

Свічковий обігрівач

Такий обігрівач виготовляють зі свічки та горщиків. За принципом дії він подібний до першого варіанту з картоплею.

Свічку запалюють, ставлять у спеціальну підставку та накривають трьома глиняними горщиками, з’єднаними між собою. В процесі горіння свічки, конструкція з горщиків нагрівається та віддає тепло.

Головна умова – між свічкою та горщиками має бути простір.

Відеоінструкцію з виготовлення такого обігрівача можна переглянути нижче.

Обігрівач зі спиртівки

У народі спиртівка – простий підручний обігрівач із залізної банки і запаленого спирту.

Щоб самостійно виготовити такий обігрівач:

Візьміть невелику банку з залізною кришкою (банка з-під згущеного молока чи будь-якого напою). Накресліть горизонтальну лінію на позначці в 2/3 висоти банки та зробіть ножем на смузі 3-5 невеликих отворів. Залийте туди спирт, закрийте кришку та потрусіть банку, щоб спирт через отвори облив банку зовні. Підпаліть спирт зовні й почекайте, поки він вигорить. Повторіть процедуру кілька разів, поки полум’я не стане самостійним.

Щоби вберегти себе та свою квартиру від пожежі, ставте саморобну спиртівку в більшу залізну ємність (наприклад, у миску).

Грілка

Щоб удома не мерзнути, користуйтеся грілками. Це старий, проте ефективний спосіб обігріву.

Замість спеціальних грілок можете використовувати звичайні порожні пластикові пляшки. Їх потрібно заповнити гарячою водою та покласти біля себе.

До речі, такими саморобними грілками можна гріти постіль, перед тим як лягти спати.

Кілька порад

Щоб не замерзнути взимку: