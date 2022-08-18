Наши предки верили, что каждое время суток имеет свою особую энергетику. Так, Солнце считалось началом жизни и света, а Луна — смерти и мистики.

Можно ли убирать в доме вечером — читайте в нашем материале.

Вечерняя уборка

Еще с давних времен считается, что убирать в доме вечером — примета нехорошая.

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Согласно народным приметам, нельзя убираться дома вечером, поскольку этим можно привлечь в дом бедность.

Семья, которая убирает после захода солнца, лишает себя материального достатка. Кроме того, наши предки верили, что именно ночью ведьмы и колдуны проводили свои магические ритуалы, поэтому считалось, что ночная уборка может привлечь в дом беспокойство.

Кроме того, после захода солнца не рекомендуют:

оставлять немытую посуду;

передавать милостыню;

выносить за порог хлеб и соль;

занимать или отдавать долги;

перечислять деньги.

Также вечером нельзя выносить мусор, ведь он сохраняет энергетику владельцев. Если мусор попадет в руки колдунов, семью ждут большие беды. Еще есть мнение, что вынося мусор ночью, владельцы избавляются и от финансового благополучия.

Также привлечь в дом нищету может протирание пыли или сметание крошек со стола голыми руками после захода солнца.

Кроме того, к уборке не следует привлекать гостей или посторонних людей. Считается, что они могут забрать счастье и удачу с собой, оставив вас наедине с неприятностями.

Почему нельзя мыть пол и подметать вечером

Взявшись за веник, хозяйка дома может вымести из дома положительную энергию. Кроме того, веник имеет форму метлы, которая считалась атрибутом нечистой силы. Чтобы не призывать в дом злых духов, лучше повременить с подметанием до утра.

Мыть пол на ночь- тоже плохая примета. Раньше люди верили, что мытье полов в вечернее время привлекает неудачу в дом, также это может привести к потере любви и денег.

Учитывая все предрассудки, с вечерней уборкой лучше подождать восхода солнца, чтобы не навлечь на дом нищету и болезнь.