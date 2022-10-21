Фен имеет едва ли не каждая женщина. Это устройство помогает быстро высушить волосы и сделать красивую прическу.

Большинство представительниц прекрасного пола не представляют своей жизни без фена, но сегодняшняя ситуация с электроэнергией заставляет искать альтернативу.

Как быстро высушить волосы без фена — узнавали Факты ICTV.

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Горячее полотенце

Чтобы высушить волосы с помощью этого метода, сначала следует нагреть полотенце. Это можно сделать на горячих батареях.

Мокрые волосы нужно хорошенько отжать от лишней воды и закрутить теплым полотенцем. Оно начнет впитывать влагу. Через 5 минут можно вновь нагреть полотенце и хорошенько взъерошить ним волосы.

Спустя 5-10 минут такой процедуры волосы полностью высохнут. Такая сушка лучше всего подойдет для женщин с короткими стрижками.

Солнце

Сейчас этот метод совсем неактуален, но летом достаточно просто выйти на балкон или на улицу, и волосы уже сухие.

Теплый летний воздух и палящее солнце — это не только естественный вариант укладки, но и способ быстро высушить пряди.

Традиционная сушка

Во времена, когда фены были не так популярны, как сегодня, женщины использовали “механическую сушку”:

После мытья волосы нужно хорошенько отжать от лишней воды. Закутайте пряди в полотенце и ходите так 5-10 минут. Теперь наклонитесь головой книзу и встряхивайте волосами 3-5 минут.

Такая сушка придаст волосам объем и высушит каждый волосок. Если у вас длинные и густые волосы, встряхивать головой нужно немного дольше.

Способ для тех, кто не очень спешит

Если у вас есть несколько часов до выхода из дома, воспользуйтесь традиционным методом — просто ждите.

На самом деле волосы средней длины и густоты могут полностью высохнуть за 40-60 минут. Поэтому, если имеете немного свободного времени, просто подождите, пока волосы высохнут естественным путем.