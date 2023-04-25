Матовая плитка в интерьере добавляет сдержанности. Однако в то же время, если правильно подобрать другие элементы декора, можно создать элегантный вид квартиры.

Уход за матовой плиткой не слишкои сложный, но занимает больше времени. Мыть неглазурованную поверхность можно с помощью моющих средств.

При выборе средства для матовых поверхностей обязательно нужно обращать внимание на состав и назначение.

Как мыть матовую плитку, рассказывают Факты ICTV.

Как мыть матовую плитку

Перед тем, как начать влажную уборку, обязательно пропылесосьте поверхность с мягкой щеткой.

Для самой очистки матовой плитки используйте воду и растворы, содержащие спирт или хлор. Это может быть средство для мытья окон.

Если у вас нет средств с хлором, удалить грязь с матовой плитки можно с помощью подкисленной воды:

Разведите полстакана уксуса в 5 литрах воды и протрите круговыми оборотами. Такую же процедуру можно повторить с пищевой содой. Для этого нужно смешать ее с водой в пропорции 3 столовые ложки на 5 литров.

Важно: для очистки матовой плитки не рекомендуют обычные мыльные растворы. Они покрывают плитку маслянистой пленкой и это может стать причиной для образования плесени.

Следы пищевых продуктов лучше удалять влажной губкой или тряпкой. Также можно добавить средство из соды. Следы фломастеров, лака, красок и других химических веществ желательно выводить ацетоном. Если на плитке водорастворимые остатки, такие, как клей ПВА — используйте обычную воду. Чтобы очистить старые пятна на матовой поверхности используйте средства, которые содержат хлор.

Во время уборки обязательно обращайте внимание на межплиточные швы — они уязвимы к загрязнениям. Для их очистки используйте мягкие щетки.

Чтобы обеспечить матовой плитке защиту от пятен, раз в месяц обрабатывайте ее веществами, содержащими силикон. Помните, что такая поверхность не должна быть слишком мокрой, ведь тогда могут появиться пятна.