Матова плитка в інтер’єрі додає стриманості. Проте водночас, якщо правильно підібрати інші елементи декору, можна створити елегантний вигляд квартири.

Догляд за матовою плиткою не надто важкий, але займає більше часу. Мити неглазуровану поверхню можна за допомогою мийних засобів.

Під час вибору засобу для матових поверхонь обов’язково потрібно звертати увагу на склад і призначення.

Як мити матову плитку, розповідають Факти ICTV.

Як мити матову плитку

Перед тим, як розпочати вологе прибирання, обов’язково пропилососьте поверхню з м’якою щіткою.

Для самого очищення матової плитки використовуйте воду та розчини, які містять спирт або хлор. Це може бути засіб для миття вікон.

Якщо у вас немає засобів із хлором, видалити бруд з матової плитки можна за допомогою підкисленої води:

Розведіть пів склянки оцту у 5 літрах води і протріть круговими обертами. Таку саму процедуру можна повторити із харчовою содою. Для цього потрібно змішати її з водою у пропорції 3 столові ложки на 5 літрів.

Важливо: для очищення матової плитки не рекомендують звичайні мильні розчини. Вони покривають плитку маслянистою плівкою і це може стати причиною для утворення цвілі.

Сліди харчових продуктів краще видаляти вологою губкою або ганчіркою. Також можна додати засіб із соди. Сліди фломастерів, лаку, фарб та інших хімічних речовин бажано виводити ацетоном. Якщо на плитці водорозчинні залишки, наприклад, клей ПВА – використовуйте звичайну воду. Щоб відчистити старі плями на матовій поверхні, використовуйте засоби, які містять хлор.

Під час прибирання обов’язково звертайте увагу на міжплиточні шви – вони вразливі до забруднень. Для їхнього очищення використовуйте м’які щітки.

Щоб забезпечити матовій плитці захист від плям, раз на місяць обробляйте її речовинами, які містять силікон. Пам’ятайте, що така поверхня не повинна бути надто мокрою, адже тоді можуть з’явитися плями.