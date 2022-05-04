В СБУ сообщили о запуске двух новых полезных ботов в мессенджере Telegram. Они предназначены для идентификации предателей и мародеров, которые активизировались на фоне полномасштабного вторжения России с 24 февраля.

С помощью чат-бота @Traitor_Search_bot украинцы могут отправить СБУ информацию о предателях и коллаборантах, которые сотрудничают с оккупантами.

Это касается и интернет-предателей, которые активно сливают военным РФ важную информацию или распространяют пророссийский контент в поддержку войны.

Второй бот предназначен для предоставления информации о мародерах. Чат-бот можно найти в Telegram под ником @stop_marauder_ua_bot — отправленные данные будут тщательно проверяться, после чего их разместят на новом сайте СБУ.

Служба безопасности Украины также напомнила о работоспособности бота @stop_russian_war_bot — с первых дней вторжения было отправлено тысячи сообщений о позициях и технике врага. Благодаря этому армия РФ несет огромные потери.

— Все собранные данные будут обработаны правоохранительными органами, чтобы привлечь коллаборантов, мародеров и вражеских агентов к ответственности, — добавили в СБУ.

Совсем скоро в Telegram могут появиться платные функции. Тестировщики мессенджера обнаружили в новых версиях приложения для iOS стикеры и эмодзи, которые доступны только по подписке. О стоимости подписки не сообщается, а сам Telegram пока не спешит анонсировать крупные изменения.