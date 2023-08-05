Отправляясь на уикенд в путешествие или к друзьям за город, хочется не обременять себя чемоданами, а просто прихватить с собой рюкзак, где будет все необходимое. Как компактно сложить вещи в рюкзак для поездки, чтобы влезло больше одежды и косметики — читайте в материале Фактов ICTV.

Если вы едете всего лишь на несколько дней и хотите обойтись без багажа, пригодится рюкзак. В него можно запихнуть и одежду, и вещи, и предметы гигиены, и даже косметичку. Просто нужно знать, как компактно сложить вещи в рюкзак.

Как компактно сложить вещи в рюкзак

Чтобы сэкономить место в собственном рюкзаке, воспользуйтесь основными правилами складывания вещей.

Правило №1. Напишите список.

Для начала нужно составить список самых необходимых вещей, которые вы планируете взять с собой. Это нужно для того, чтобы, во-первых, не забыть что-то важное, а, во-вторых, не взять лишнего.

Сразу исключите из списка слишком массивную одежду, это сэкономит место в вашем рюкзаке.

Правило №2. Складывайте вещи рулонами.

Еще одно правило экономии места в рюкзаке — это техника складывания одежды. Ее нужно скручивать в трубочки — как полотенца в отелях. Это может казаться недейственным способом, но поверьте — это поможет вам компактно сложить вещи в рюкзак. Места они будут занимать значительно меньше, чем если сложить одежду в стопку.

А в качестве бонуса ваши футболки или брюки не помнутся. Поэтому в путешествии сможете сэкономить еще и время на глажке вещей.

Важно перед скручиванием разровнять одежду так, чтобы на ней было как можно меньше складок. Такие свертки гораздо легче положить в рюкзак.

Правило №3. Принцип матрешки.

Носки и разные безделушки складывайте в обувь и другие емкости, которые можно использовать таким образом. Старайтесь размещать вещи, учитывая все изгибы.

Правило №4. Приобретите органайзеры.

Чтобы сэкономить собственное время, можно приобрести специальные органайзеры для путешественников. Как правило, в наборы входит следующее:

несессер-сумка — удобная косметичка, куда можно сложить косметику и средства гигиены;

отдельный органайзер для белья;

мешочек для обуви (если вы хотите прихватить с собой дополнительную пару);

аптечка из водонепроницаемого материала;

мини-флаконы для жидкостей (особенно это пригодится, если вы отправляетесь в путешествие самолетом, поскольку на борт запрещено проносить емкости больше 150 мл);

клатч для документов, карточек и денег.

Такой органайзер поможет не только сэкономить пространство рюкзака, но и упорядочит ваши вещи.

Правило №5. Воспользуйтесь прозрачными и плотными пакетами с застежкой.

Если вам не хочется тратить деньги на органайзер, то подойдут обычные пакеты с застежкой. С помощью их также можно хорошо рассортировать вещи в рюкзаке таким образом, чтобы они занимали минимум места.

Правило №6. Используйте все дополнительные карманы рюкзака.

Если хотите компактно сложить вещи в рюкзак, не игнорируйте карманы — как внешние, так и внутренние. Например, в маленький боковой отсек можете положить не только бутылку воды, но и пачку влажных или сухих салфеток и другие мелкие вещи.

Правило №7. Берите с собой мини-версии средств гигиены.

Все жидкости, такие как шампунь, гель для душа, крем от загара и прочее, следует перелить в меньшие емкости по 50-100 мл.

Берите с собой складную зубную щетку, маленький тюбик зубной пасты. Все это займет значительно меньше места и поможет компактно сложить вещи в рюкзак.

Правило №8. Все самые легкие вещи кладите вниз.

Как правило, самые тяжелые вещи, например пауэрбанк, косметичка и т.д., часто могут понадобиться во время путешествия. Поэтому, чтобы не нарушать порядок в рюкзаке, лучше всего их класть наверх. Ведь бывает так, что, сложив компактно вещи дома, во время поиска какой-то вещи не получается вернуть все на свои места и застегнуть рюкзак.

К самым легким вещам можно отнести одежду, полотенце, спальник или одеяло, если таковые имеются.

Также это поможет правильно распределить вес и не нагружать вашу спину. Тоже немалый плюс, особенно если вы собираетесь долго ходить с рюкзаком.

Правило № 9. Вся одежда должна быть взаимозаменяемой.

Эта важный момент, который поможет всегда одеваться разнообразно, взяв при этом минимум вещей. Не берите больше одной пары обуви.

Можно прихватить также пляжные шлепанцы, которые удобно переобуть в транспорте, ходить в отеле или принимать в них душ.

Правило №10. Экстра-косметичка для мелочей

Если отправляетесь в путешествие, точно возникнет желание приобрести открытки, сувениры или другие милые безделушки. Чтобы не разбрасывать все это по сумке, возьмите с собой еще одну объемную косметичку, в которой можно собрать все подарки и приятные вещицы.

Пользуйтесь этими 10 простыми правилами, чтобы ваши вещи в рюкзаке занимали минимум места.