Вирушаючи на вікенд у подорож або до друзів за місто, хочеться не обтяжувати себе валізами, а просто прихопити із собою рюкзак, де буде все необхідне. Як компактно скласти речі в рюкзак для поїздки, щоб влізло більше одягу та косметики – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо ви їдете лише на декілька днів і хочете обійтися без багажу, у пригоді стане рюкзак. У нього можна запхнути і одяг, і взяття, і предмети гігієни, і навіть косметичку. Просто потрібно знати, як компактно скласти речі в рюкзак.

Як компактно скласти речі в рюкзак

Щоб заощадити місце у власному рюкзаку, скористайтеся основними правилами складання речей.

Правило №1. Напишіть список.

Для початку потрібно скласти список найнеобхідніших речей, які ви плануєте взяти із собою. Це потрібно для того, щоби, по-перше, не забути щось важливе, а, по-друге, не взяти зайвого.

Одразу виключіть зі списку надто масивний одяг, це заощадить місце у вашому рюкзаку.

Правило №2. Складайте речі рулонами.

Ще одне правило економії місця у рюкзаку – це техніка складання одягу. Його потрібно скручувати в трубочки – як рушники в готелях. Це може здаватися недієвим способом, але повірте – це допоможе вам компактно скласти речі в рюкзак. Місця вони займатимуть значно менше, ніж якщо скласти одяг у стопку.

А як бонус, ваші футболки або штани не помнуться. Тож у подорожі зможете зекономити ще й час на прасуванні речей.

Важливо перед скручуванням розрівняти одяг так, щоб на ньому було якомога менше складок. Такі згортки набагато легше покласти в рюкзак.

Правило №3. Принцип матрьошки.

Шкарпетки та різні дрібнички помістіть у взуття та інші ємності, які можна використати таким чином. Намагайтеся укладати речі, враховуючи всі вигини.

Правило №4. Придбайте органайзери.

Щоб зекономити час, можна придбати спеціальні органайзери для мандрівників. Здебільшого до таких наборів входять:

несесер-сумка – зручна косметичка, куди можна скласти косметику та засоби гігієни;

окремий органайзер для білизни;

мішечок для взуття (якщо ви хочете прихопити із собою додаткову пару);

аптечка з водонепроникного матеріалу;

мініфлакони для рідин (особливо це стане в пригоді, якщо ви вирушаєте у подорож літаком, оскільки на борт заборонено проносити ємності понад 150 мл);

клатч для документів, карток і грошей.

Такий органайзер допоможе не лише заощадити простір рюкзака, а й впорядкує ваші речі.

Правило №5. Скористайтеся прозорими та щільними пакетами із застібкою.

Якщо вам не хочеться витрачати гроші на органайзер, то підійдуть звичайні пакети із застібкою. З їхньої допомогою також можна гарно розсортувати речі в рюкзаку, щоби вони займали мінімум місця.

Правило №6. Використовуйте всі додаткові кишені рюкзака.

Якщо хочете компактно скласти речі в рюкзак, не ігноруйте кишені – як зовнішні, так і внутрішні. Наприклад, у маленький бічний відсік можете покласти не лише пляшку води, а й пачку вологих чи сухих серветок та інші дрібні деталі.

Правило №7. Беріть із собою мініверсії засобів гігієни.

Усі рідини — як-от шампунь, гель для душу, крем від засмаги тощо — слід перелити у менші ємності по 50-100 мл.

Беріть із собою складну зубну щітку, маленький тюбик зубної пасти. Все це займе значно менше місця та допоможе компактно скласти речі у рюкзак.

Правило №8. Всі найлегші речі кладіть на низ.

Часто найважчі речі, як-от павербанк, косметичка тощо, можуть знадобитися під час подорожі. Тож щоб не порушувати порядку в рюкзаку, найкраще класти їх наверх. Бо буває так, що, склавши компактно речі в рюкзак вдома, під час пошуку якоїсь дрібнички не виходить повернути все на свої місця і застібнути рюкзак.

До найлегших речей можна віднести одяг, рушник, спальник або ковдру, якщо такі є.

Також це допоможе правильно розподілити вагу та не навантажувати вашу спину. Теж чималий плюс, особливо якщо довго ходити з рюкзаком.

Правило № 9. Всі речі мають бути взаємосумісними



Цей важливий момент, який допоможе завжди одягатись різноманітно, взявши при цьому мінімум речей. Не беріть більше однієї пари взуття.

Можна прихопити також пляжні гумові капці, які зручно перевзути в транспорті, ходити в готелі чи приймати в них душ.

Правило №10. Екстракосметичка для дрібничок

Якщо вирушаєте у подорож, то обов’язково виникне бажання придбати листівки, сувеніри чи інші милі дрібнички. Щоб не розкидати все це по сумці, візьміть із собою ще одну об’ємну косметичку, в якій можна зібрати всі подарунки і приємні штучки.

Користуйтеся цими 10 простими правилами, щоби ваші речі в рюкзаку займали мінімум місця.