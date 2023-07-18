Сломать ключ в замке – дело несложное. Если вы уже столкнулись с такой проблемой, то не спешите вызывать мастера, ведь есть множество способов извлечь отломленную часть ключа. Как вытащить сломанный ключ из замка самостоятельно – читайте в материале.

Как вытащить сломанный ключ из замка и что нужно сделать перед этим

Часто причина поломки связана с некачественными материалами изделий. Если поломались бороздки, не стоит торопиться выбрасывать оставшийся в руках сегмент ключа.

После извлечения застрявшего ключа, его можно отнести мастеру, который изготовит по образцу полноценную замену.

Перед любыми манипуляциями лучше ввести в замочную скважину несколько капель смазочного материала, что упростит задачу. Использование тормозной жидкости, машинного или моторного масла, сделает мягким скольжение соприкасающихся элементов, что способствует лучшей подвижности застрявшего обломка.

Как достать сломанный ключ из замка: самый простой способ

Для того чтобы достать кусок ключа, возьмите пинцет и крепко зажмите обломок. Переверните в нейтральное положение, затем извлеките. Вместо пинцета можно взять небольшие плоскогубцы, но если застрявший сегмент заклинило, справиться с задачей разворота с помощью пинцета не удастся.

Как достать сломанный ключ из замка с помощью зажигалки и термоклея

Разогрейте термоклей с помощью зажигалки и плотно прижмите к выступающему кончику. Через минуту вытащите обломок из замочной скважины. Если обломок сидит плотно, достань его из сердцевины медицинской иглой с загнутым кончиком. Иглу нужно просунуть в скважину, доставая короткий обломок.

Как вытащить сломанный ключ из замка: высверливание сердцевины

Рассверливание отверстия дрелью с тонким сверлом считается самым надежным, но последним способом для того, чтобы вытащить ключ. Ведь после всех манипуляций понадобиться ремонт (замена сердцевины). Для этого воспользуйтесь пошаговой инструкцией: