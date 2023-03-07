Появление котенка в семье – это настоящее приключение, ведь вместе с милым животным вы получаете еще и долгий процесс его воспитания. Одним из важнейших этапов на этом пути является приучение котенка к лотку.

Кошки имеют свой темперамент, привычки и достаточно самостоятельны еще с малых лет. Однако некоторые любимцы проявляют немалое упрямство, поэтому хозяевам стоит запастись терпением.

О том, как приучить котенка к лотку, рассказал ветеринар клиники “Zagavet” Андрей Пинчук.

Как приучить котенка к лотку: советы

1. Выберите правильное место для кошачьего туалета

Начнём с того, что поход в туалет для кота – это очень интимный процесс, требующий покоя и сосредоточенности. Соответственно, место для лотка нужно выбирать спокойное и уютное. Прекрасно подойдет ванная комната или туалет.

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2. Размер лотка

Лоток должен быть достаточно большим, чтобы хвостатый мог там полностью поместиться. Также высокие борта обеспечат чистоту вокруг, ведь коты любят скрыть свои результаты и иногда делают это очень упорно.

3. Экспериментируйте с наполнителями

Бывают разные наполнители: древесный, бетонитовый, силикагелевый, кукурузный и т. д. Но не все нравятся пользователям, ведь это индивидуально. Поэтому нужно экспериментировать. Консистенция, запах или даже ощущение (колет в лапы) могут быть причинами отказа ходить в лоток.

4. Хвалите своего любимца

После удачного хождения в лоток можно хвалить и давать вкусняшку – это поможет сформировать правильную ассоциацию.

Что делать, если котик выбрал другое место для туалета?

1. “Отпугнуть” от места

Испражнения с помощью салфетки нужно поместить в лоток и проследить, чтобы кот это зафиксировал. Место преступления помыть и разложить цитрусы (или обработать выжатым соком), они его ненавидят. Также есть специальные спреи, которые привлекают к туалету и отпугивают от стихийных клозетов. Их можно приобрести в зоомагазинах.

2. Проследить за поведением кота

Обычно перед “процессом” животное начинает бегать, мяукать и искать место. В этот момент можно помочь и быстро доставить пассажира в нужную локацию.

3. Проверить наличие болезней

Бывают ситуации, когда котенок сознательно ходит в туалет в заметном месте (кровать, коврик и т. п.). Это может быть признаком какого-либо заболевания, и животное пытается таким образом привлечь внимание. В этом случае вам следует обратиться к ветеринару.

Также причиной может быть стресс или появление новых членов в семье.

А для того, чтобы ваш домашний любимец не имел проблем со здоровьем, Андрей Пинчук советует не забывать о правильном и сбалансированном кормлении.