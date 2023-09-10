Голубика является настоящей находкой, ведь она вкусная, богата антиоксидантами, наполнена магнием и другими питательными веществами. Но стоит она немало, даже в сезон цена доходит до 100-200 грн за кг. Поэтому лучшим решением, чтобы сэкономить и полакомиться ягодкой, будет посадка ее на собственном огороде.

Когда и как сажать голубику осенью — Фактам ICTV рассказал специалист по защите растений и насекомых Алексей Колесник.

В каком месяце сажать голубику

Лучшее время для посадки голубики осенью — октябрь.

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— В октябре, когда голубика начинает сбрасывать листья, замедляются все процессы жизнедеятельности и растение начинает входить в состояние зимовки — это лучшее время для ее высадки, — говорит эксперт по растениям и насекомым.

Особенности высадки голубики осенью

При посадке голубики нужно учесть ее потребности. Во-первых, этому растению необходимо солнечное место, во-вторых, надо позаботиться о специальной почве: рыхлая, хорошо дренированная и кислая почва. Эксперт советует остановить свой выбор на торфе с добавлением песка и хвойного опада.

Кроме того, позаботьтесь, чтобы саженец голубики был здоровый и с закрытой, хорошо развитой корневой системой. Если вы живете в регионе с более прохладным климатом, то выбирайте низкорослую канадскую голубику, если в теплых районах, где лето жаркое и длительное, то остановитесь на сортах садовой голубики.

Не стоит выбирать и слишком молодые саженцы — у однолетних сразу после посадки удаляют слабые ветви, остальные укорачивают наполовину. Поэтому лучше выбрать растение двухлетнего и трехлетнего возраста.

Как сажать голубику осенью: пошаговая инструкция

Чтобы посадить голубику и она дала урожай в следующем году, нужно воспользоваться следующей инструкцией.

Шаг 1. Подготовливаем лунки

Первое, что необходимо сделать — это подготовить лунки. Они должны соответствовать размеру вашей голубики, обычно, это ямки глубиной и шириной 50 см.

На дно ямки нужно высыпать хвойный опад. Это перепревший, слабо разложенный слой хвои и другой опадающей растительности (шишек, коры, листьев, веточек).

Шаг 2. Соблюдаем дистанцию

При высадке голубики нужно придерживаться оптимальной схемы — между растениями в ряду должно быть 60 см для низкорослых кустов и 1,5 м для высокорослых. Между рядами нужно не менее 2 м.

Шаг 3. Высаживаем голубику

Корневую систему голубики, которую будете высаживать, нужно аккуратно разместить в заранее подготовленные лунки. Не забудьте, что ямки должны быть соответствующей глубины, а внутри устланы хвойным “одеялом”.

— Аккуратно разместите в ямке корневую систему растения, слегка заглубляя корневую шейку и заполняя пустое пространство кислым торфом, плотно утрамбовывая. Сверху также необходимо замульчировать (укрыть, — Ред.) хвойным опадом, — добавляет Колесник.

Какой уход нужен голубике после посадки

Первое, на что нужно обратить внимание при уходе за голубикой после посадки — это полив. Пока саженец растения не укоренится, нужно чтобы земля постоянно была влажной. Для этого стоит в течение не одной недели обеспечивать голубике ежедневный полив.

Если погода выдастся засушливой, то голубику нужно поливать дважды в неделю. Лучшее время для полива — утро или вечер. А при жаркой погоде желательно еще и опрыскивать кусты холодной водой.

Многие, чтобы растение прижилось как следует, прибегают к подкормке саженцев. Но, предостерегает эксперт, не все удобрения подходят голубике.

— При уходе за голубикой необходимо учесть, что она не переносит некоторые удобрения, которые абсолютно привычны для других растений. Например, навоз, биогумус, компост и все удобрения, которые содержат хлор, — говорит эксперт по безопасности растений и насекомых.

И помните, что молодой саженец сможет порадовать урожаем только на третий год жизни.

— Чтобы этот урожай был хорошим, можно высаживать рядом разные сорта голубики. Переопыление очень хорошо влияет на ее плодоношение, — делится секретом эксперт.

К слову, ранее нутрициолог рассказал Фактам ICTV, чем полезна голубика и сколько ее можно съесть в день.