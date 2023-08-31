На тест-драйв Фактов ICTV попал купеобразный кроссовер или, скорее, хэтчбек с чертами кроссовера — DS 4 в версии Trocadero Cross.

Что скрывается под футуристической оберткой DS 4 Trocadero Cross читайте в нашем обзоре.

Дизайн DS 4

Начинаем с козырей DS 4, ведь дизайн не оставляет равнодушными прохожих и водителей других автомобилей. И не зря, ведь перед нами победитель в номинации Самый красивый автомобиль года 2022, награжденный Международным жюри 37-го автомобильного фестиваля.

DS 4 в версии Trocadero Cross выделяют глянцевые черные релинги на крыше, стилизованные под алюминий накладки на бамперах и эмблемы Cross на передних дверях.

Необычная и привлекательная оптика, выдвижные ручки, внимание к деталям и неординарные решения – все это создает современный и смелый образ DS 4 Trocadero Cross.

Салон DS 4

Очевидно, что такой смелый дизайн должен найти продолжение и в интерьере DS 4 Trocadero Cross. Так и есть, в салоне все очень футуристично и даже несколько космически. Сделать не так, как у всех – пожалуй, было одним из пунктов у разработчиков дизайна интерьера.

С водительского места интерьер больше напоминает кабину пилота небольшого бизнес-джета, чем салон автомобиля, и в этом есть особый шарм. Для отделки салона использованы максимально качественные материалы и выполнено все на уровне премиальных брендов.

Понравилась мультимедийная система DS Iris, которая приятно удивила качеством изображения, но иногда все же задумывалась и подтормаживала.

Мультимедийная система поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, что для сегодняшнего дня очень актуально.

Также привлекает внимание DS Smart Touch – 5-дюймовый сенсорный блок управления, которым можно открывать меню и ускорить процесс поиска необходимых функций.

Это интересное решение, необычное, но, скорее, для эстетического удовольствия, чем для практического пользования.

Для управления климат-контролем есть физические кнопки – и это радует, ведь на ходу с сенсорным экраном работать труднее.

Цифровой кластер приборной панели дополняет общую футуристическую картину, однако очень легок для визуального восприятия и не требует особого времени для привыкания, в отличие от системы мультимедиа.

Салон компактный, но больше напоминает хэтчбек. Если спереди места достаточно, то вот сзади несколько чувствуется нехватка свободного пространства. Не скажу, что салон маленький, но достаточно компактный.

То же касается и багажника – его объем составляет 430 л.

Динамика DS 4

Тестовый DS 4 Trocadero Cross оснащен турбодизеным двигателем объемом 1,5 л, мощностью 130 л. с. и максимальным крутящим моментом 300 Нм.

Двигатель работает в паре с 8-АКПП.

Достаточно бодрый дизельный мотор дополняет вполне понятный и предсказуемый автомат. Вот здесь у меня вопросов никаких – максимально сбалансированная работа мотора и коробки, по-моему.

Все это дополняет низкий расход топлива, который в городе составляет около 6,5 л на 100 км, а на трассе при умеренной езде результат удивил показателем в менее чем 5 л.

Также удивил комфорт подвески и уровень шумоизоляции, который подчеркнула хорошая акустическая система.

Полного привода нет, но я не уверен, что он нужен для DS 4 Trocadero Cross.

Сколько стоит DS 4

Базовая версия DS 4 Performance Line 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 стоит 1 319 900 грн.

Максимальная версия DS 4 Trocadero Cross 1.5 BlueHDi 130 S&S АКПП-8 стоит 1 319 900 грн.

Аналогичные комплектации, но в исполнении с бензиновым двигателем 1.6 PureTech 215 АКПП-8, обойдутся дороже ориентировочно на 20 тыс. грн.

Итог DS 4

Стильный, современный, местами слишком футуристический, компактный и экономичный – таким я увидел DS 4 Trocadero Cross. Решать, как всегда, вам.