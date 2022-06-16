Лето приносит нам немало разных вкусных ягод, которыми можно насладиться, сидя на террасе. Клубника же, пожалуй, главная ягода этого сезона. Ведь очень мало найдется тех, кто еще не оценил вкус этой красной красавицы. А если же такие и есть, то попробуйте переосмыслить ее употребление – найдите новые рецепты, и она заиграет другими вкусами.

Если вы считаете себя поклонником этой ягоды, то рекомендуем вам сохранить ее вкус и на холодные времена года тоже. Для этого можем воспользоваться хорошо известным способом – закрутками. В этом материале мы подготовили вам несколько простых и быстрых рецептов клубники на зиму, чтобы вы могли полакомиться любимой ягодой не только в июне.

Замораживаем клубнику

Многие могут задаваться вопросом, как заморозить клубнику на зиму, так как настоящий ее вкус сохраняется лучше. На самом деле это достаточно легко сделать, соблюдая несколько простых правил:

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Используйте неводянистые ягоды. Для этого подойдут плоды, которые были собраны в сухую погоду. Рассортируйте клубнику – гнилую или поврежденную лучше выбросить. Хорошо просушите ягоды перед заморозкой.

Самый распространенный вариант, чтобы заморозить клубнику – сухое замораживание, таким образом, она сможет сохранить не только вкус, но и вид. Поэтому тем, кто интересуется приготовлением десертов, этот вариант особенно близок, ведь клубника станет отличным украшением вашего тортика.

Итак, для ее заморозки хорошо промойте ягоды, затем полностью их высушите. Для этого разложите клубнику на кухонной доске или другой ровной поверхности на одинаковом расстоянии друг от друга. Не забудьте покрыть поверхность пищевой пленкой. Тогда поставьте ягоды на 1,5-2 часа в морозильную камеру, пока они не затвердеют. После замороженную клубнику пересыпьте в сосуд, в котором собираетесь хранить ее в дальнейшем, плотно закройте и храните в морозильной камере.

Клубника с сахаром

Другой рецепт ягод на зиму – это закрыть клубнику с сахаром без варки. Такой способ займет очень мало вашего времени, но он лучше сохранит особый клубничный вкус.

Вот пошаговая инструкция, как приготовить клубнику с сахаром:

Подготовьте ягоды и сахар в пропорции 1:1. Хорошо переберите и очистите клубнику, промойте ягоды в холодной воде и дайте им высохнуть. Выберите большой емкий сосуд, переместите туда ягоды и добавьте половину подготовленного сахара. Пробейте ягоды с сахаром с помощью блендера до получения плотной однородной массы. К полученной массе добавьте оставшийся сахар и снова перемешайте. Оставьте клубничное пюре на 1,5 часа при комнатной температуре, чтобы сахар хорошо растворился. После – разлейте полученное пюре по банкам, в которых в дальнейшем будете хранить ягоды. Не забудьте хорошо простерилизовать их перед использованием. Клубнику с сахаром нужно держать в холодном и темном месте, при таких условиях эта заготовка может храниться в течение 6 месяцев.

Клубничный компот

Если вы любители сладких напитков, то клубничный компот будет просто находкой для вас! Данный напиток доставит вам приятное охлаждение и теплые воспоминания с лета долгими зимними днями.

Для приготовления компота из клубники на одну банку емкостью 1 литр нужно:

Клубника – 250 г (лучше выбирать крупные ягоды без повреждений)

Сахар – 150 г

Вода – 750 мл

Опять же, перед самим процессом приготовления хорошо подготовьте и простерилизуйте банки, которыми вы будете пользоваться. Итак, сам рецепт клубничного компота:

Промываем ягоды водой, очищаем клубнику. Кипятим воду. На дно банки высыпаем клубнику (заполняем ее на 1/3) и добавляем сахар. Заливаем кипяток на половину банки, прикрываем ее крышечкой и оставляем так на 20 минут, чтобы ягоды нагрелись. Затем добавляем еще кипящую воду, заполняем банку до самого верха и плотно ее закрываем. Пока компот не остынет, переверните банку вверх дном и накройте полотенцем.

Данный рецепт достаточно неприхотлив в приготовлении, да и занимает всего 60 минут, однако как же вкусно будет отведать ароматный клубничный напиток тогда, когда свежих ягод и не найдешь.

Клубничное желе

Если вы любите особо сладкие начинки, то попробуйте подготовить клубничное желе на зиму. Оно станет отличным дополнением к привычной выпечке и точно найдет отклик у ваших детей.

Для клубничного желе нам нужно (ингредиенты на 2 банки по 0,5 л):

Клубника – 1 кг

Сахар – 900 г

Желатин – 20 г (1 ст. л.)

Как готовить:

Подготовьте ягоды – хорошо их помойте и почистите. Затем поставьте клубнику в кастрюлю, засыпьте сахаром и перетрите – оставьте так на 1 час. Желатин замочите в 100 мл холодной воды и оставьте на час. Клубничную массу поставьте на огонь и доведите до кипения, во время этого должна образоваться пенка – снимаем и продолжаем варить еще 3-4 минуты. Тогда ждем, пока она остынет. После – повторяем те же шаги еще раз, только на этот раз к клубничной массе добавляем желатин и перемешиваем. Пока желе горячее, разливаем его по банкам, которые мы простерилизовали до этого. Закрываем крышками и переворачиваем, даем ему охладиться. Через некоторое время желе будет готово, хранить его нужно в холодильнике.

Клубничный джем

Конечно, без привычного клубничного джема зимой никуда. Но попробуйте немного изменить классический рецепт клубничного джема, придавая вкусу изюминки. Для этого можно использовать всеми любимый шоколад – таким образом традиционный день заиграет новыми нотками! Рекомендуем попробовать воспользоваться рецептом клубничного джема с шоколадом.

Нам понадобится (на 2 банки по 0,5 л):

1 кг клубники

700 г сахара

70 г горького шоколада

Процесс приготовления джема:

Промываем и чистим клубнику. Пользуясь блендером, делаем из готовых ягод пюре. К полученному клубничному пюре добавляем сахар и оставляем на 1-1,2 часа. После этого ставим пюре на огонь и доводим до кипения, варим в течение 5-7 минут на среднем огне. Не забываем перемешивать и снимать пленку, тогда даем охладиться полученной массе. После охлаждения снова доводим пюре до кипения, на этот раз добавляем растопленный шоколад и варим в течение 10 минут. Полученный джем раскладываем по банкам и надежно закрываем. Снова оставляем банки перевернутыми, а когда они охладятся – ставим в прохладное сухое место.

Клубничное варенье

Не стоит пренебрегать и такой вещью как клубничное варенье – оно обязательно станет неотъемлемой частью ваших чаепитий! Мы привыкли готовить клубничное варенье традиционным способом, не добавляя ничего нового, однако мы нашли рецепт варенья из клубники с особенностью – добавлением мяты. Такой вид варенья будет еще более свежим, а вкус – более насыщенным. К тому же, готовить его довольно просто. Однако, если вы не уверены, понравится ли вам такой вариант, то приготовьте сначала одну баночку, чтобы познакомиться с новым вкусом.

Для клубничного варенья с мятой нам нужны:

Клубника – 1 кг

Мята – 150 г

Сахар – 1,5 кг

Как приготовить варенье из клубники:

Промываем и чистим клубнику. Высыпаем ее в тарелку и добавляем половину сахара, оставляем так на 4 часа. Мелко нарезаем помытую мяту, тогда добавляем в нее 250 г сахара и перетираем (лучше это делать руками). Перебрасываем мяту в кастрюлю, добавляем 150 мл воды и доводим до кипения. Из клубничной массы забираем сок, который выступил, и смешиваем его с мятным сиропом. Добавляем оставшийся сахар и доводим смесь до кипения. Клубнику добавляем в сироп, который мы приготовили, и продолжаем варить в течение 5 минут. Даем полученной массе охладиться, а затем снова варим 10 минут. Повторяем такое дважды, а затем полностью охлаждаем. Полученное варенье разливаем по банкам и крепко закрываем. Сохраняем в темном и сухом месте.

Пробовать что-то новое всегда страшно, но не бойтесь миксовать традиционные рецепты клубничных закруток с несколько новыми. Таким образом, вы сможете открыть для себя что-нибудь новое и порадовать родных домашними вкусностями. Обязательно воспользуйтесь ягодами клубники этим летом, ведь таким образом вы сохраните его вкус и в морозные зимние дни.