Хотя днем в Украине еще наблюдается теплая погода, ночи становятся все прохладнее, а не за горами зима. Надо позаботиться не только о своем утеплении, но и домашнего любимца. Как одевать собак зимой, какие вещи выбирать на этот период и другие актуальные вопросы Факты ICTV адресовали поведенческому специалисту, кинологу, ученой Елизавете Варжанской.

Каким собакам нужна одежда зимой

Не бывает пород, которые боятся холодов, уверяет эксперт. Но есть собаки, которые живут не в своей климатической среде, то есть они были выведены в другой местности.

— В таком случае шерстяной покров может недостаточно защищать собаку от холода, особенно когда сыро, — объясняет Варжанская.

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Среди собак, которым необходима одежда зимой, чаще всего выделяют короткошерстные или “голые” породы.

— Среди них часто нуждаются в одежде именно породы с недостаточным количеством шерсти: к ним относят чихуахуа, китайских хохлатых, той-терьеров, борзых, мексиканских голых (ксоло) и т.д., — говорит кинолог.

Однако, если вашей собаке очень трудно привыкнуть к одежде или она сильно ограничивает движение, то лучше не одевать домашнего любимца насильно.

— Элемент обязательности пропадает в таком случае. Там уже надо искать компромиссы, — говорит Варжанская.

Когда нужно одевать собаку

Снижение температуры на улице до 0°C и более является сигналом — нужно утеплять собаку. Но это общая рекомендация, ведь каждая собака требует индивидуального подхода. Поэтому нужно смотреть, как домашний любимец чувствует себя на улице, не дрожит ли он.

— Здесь очень индивидуально, в частности, также зависит от шерстяного покрова. Я одеваю свою Милку (итальянская борзая), когда температура опускается ниже 10 градусов по Цельсию. Иногда я использую свитера и легкие курточки для дождя или ветреной погоды, ведь некоторые собаки очень сильно не любят дождь и ветер и даже будут терпеть одежду, — делится опытом эксперт.

Обычно маленьких собак в морозную погоду лучше выгуливать 15-20 минут, чтобы предотвратить перемерзание. В то же время большие собаки способны выдерживать более низкие температуры и более длительные прогулки.

Что будет, если не одевать собаку

Элементарно — при долгом выгуле песик может получить переохлаждение. А это в свою очередь повлияет на иммунитет и также может вызвать расстройства поведения — ваш песик из-за непогоды начнет бояться улицы, возникнет тревожность и сниженная самооценка.

— Также некоторые “короткие” породы, такие как корги, бассет- хаунд, таксы могут касаться животиком снега и мокрых поверхностей, что, как правило, вызывает дискомфорт и местное переохлаждение. С этой проблемой в холодное время способна справиться даже легкая одежда, — объясняет Варжанская.

Поэтому, если вы не хотите лечить домашнего любимца, позаботьтесь о его одежде заранее.

Кроме того, если у вашего песика большой шерстяной покров, не забудьте прикупить ему дождевик. Это поможет защитить шубку домашнего любимца от тотального намокания.

— Потому что с тяжелой шерстью не очень приятно гулять, а постоянные встряхивания, особенно уже после прогулки, могут вызвать недовольство и эмоциональные реакции у владельцев. Поэтому, если вы любите гулять в дождь, это пригодится, — добавляет эксперт.

Как одевать собаку зимой: особенности выбора

На зиму или дождливую погоду собаке может понадобиться две курточки и дождевик. Но это зависит от породы.

— Например, для итальянских борзых важно также не перегреваться, поэтому лучше иметь более легкие и толстые курточки. Я думаю, что двух достаточно будет всем, — говорит Варжанская.

Некоторым собакам с чувствительными к реагентам, льду в зимнее время лапами также нужна обувь.

При выборе же одежды для домашнего любимца стоит обращать внимание, комфортно ли ему в ней. Материал должен быть приятным на ощупь, мягким и не тереть. Посмотрите на крой — он должен давать собаке возможность свободно двигать мышцами и конечностями.

Одежда не должна сжимать собаку или быть слишком длинной. Также обратите особое внимание на хвост — он должен свободно двигаться и быть в естественном положении, чтобы собака могла спокойно демонстрировать язык тела и ходить в туалет.

Также посмотрите на дополнительные функции одежды — она не должна заменять или делать невозможным использование анатомической амуниции (шлейки, поводка).

Кроме того, не рекомендовано, чтобы одежда видоизменяла общий образ собачки, ведь это может спровоцировать конфликт с собратьями.

Сколько стоит одеть собаку на зиму

Утеплить собаку на зиму может стоить от 500 грн до 4 тыс. грн в зависимости от производителя.

— У меня для собаки одежды много, потому что я люблю стилизовать под себя и учитывать чувствительность к материалу. Одеть собак условно на зиму может стоить от 500 (Китай) до 4 тыс. грн в зависимости от производителя. Я заказываю пошив по меркам обычно. Хорошая зимняя курточка для моей собачки Милки стоила около 1 тыс. грн по меркам. В Швеции покупала также очень классную, то стоила около 3 тыс. грн, — добавляет эксперт.

К слову, ранее Факты ICTV писали о породах собак, которые можно и нежелательно держать в квартире.

Фото: Елизавета Варжанская