Тех, кто мечтает о собаке и ищет домашнего любимца, волнует вопрос, какие именно породы можно держать в квартире и есть ли ограничения в законодательстве по поводу этого. Об этом Факты ICTV расспросили у специалиста по поведению, кинолога, ученого Елизаветы Варжанской и кинолога-инструктора КСУ, соучредителя и ведущего специалиста Pink Puppy Pet School Рии Смульской.

Какие породы собак можно держать в квартире

В квартире можно держать любых собак, уверяет Рия Смульская.

Гораздо важнее места, где собака содержится, будь-то квартира или частный дом, уровень нагрузки и активности, которые может обеспечить владелец.

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Какие породы собак не стоит держать в квартире

Существует мнение, что крупных собак лучше держать в доме, ведь животное должно иметь территорию, где может побегать. На самом деле, говорит Рия Смульская, и в квартире, и на приусадебном участке взрослая собака большую часть времени будет отдыхать, лежа где-то в укромном местечке.

Для оптимального же физического и психического развития в любом случае нужны прогулки с владельцем. Они должны быть дважды в день и в целом длиться около двух часов.

— Это касается каждой здоровой собаки, независимо от размера, породы или ее отсутствия, — говорит Смульская.

Таким образом, и больших собак в квартире держать можно, однако это сложнее, ведь нужно учитывать немало нюансов, планируя жизнь питомца в небольшом пространстве.

— Например, найдется ли достаточно пространства для того, чтобы расположить лежанку в месте, где одновременно не будет сквозняков, прямого солнца и отопительных приборов, — добавляет эксперт.

Если же вы живете не на первом этаже, продумайте, как будете поднимать и спускать щенка, если поломается лифт — даже малыш крупной породы может быть достаточно тяжелым, а сил подняться на 16-й этаж у него не хватит.

— Пока мы приучаем собаку ходить в туалет на улице, придется выводить щенка 5-6 раз в день, и в многоэтажке это может стать испытанием, — добавляет Смульская.

Также некоторые собаки активно круглогодично линяют, поэтому подумайте, готовы ли смириться с шерстью в каждой щели в квартире.

Если жилье совсем маленькое и у собаки физически нет места удобно развернуться, то животное может травмироваться. Особенно часто страдает хвост, который собаки нередко бьют об углы мебели.

Говорят, что не стоит держать в квартире и очень активных собак, например, хаски или бигля. Но, при желании, можно завести даже очень активную собаку в небольшой квартире в городе.

Однако это при условии, что у владельца есть достаточно времени на длительные прогулки с такой собакой. Важна и возможность ежедневно вывозить животное в место, где собака сможет достаточно подвигаться.

Итак, выбирая четвероногого любимца, следует в первую очередь учитывать не столько жилье, сколько потребности животного.

Какие породы собак нельзя держать на законодательном уровне

В Украине нет собак, содержание которых было бы запрещено законодательством. Однако есть ряд пород, которые считаются опасными. К ним относятся:

акита-ину;

акита американский;

бульдог;

бульмастиф;

бультерьер;

волкодав ирландский;

гампр;

доберман;

кангал;

мастиф;

московская сторожевая;

овчарка;

ротвейлер;

терьер американский стафордширский.

Полный перечень опасных пород собак есть здесь.

Владельцы собак данных пород и их метисов должны придерживаться некоторых правил. И первое — выгуливать их только в наморднике и на поводке.

Также обязательным является страхование ответственности владельцев собак за вред, который может быть причинен третьим лицам.

К тому же для жителей Киева обязательным является тестирование по программе Собака-компаньон.

— Наше законодательство действительно ограничивает возможность гулять с собакой без намордника владельцев некоторых пород, которые считаются опасными или неконтролируемыми. Также владельцы обязательно должны провести чипирование и зарегистрировать любимца, не выгуливать их в состоянии опьянения и оформить страховку, — говорит Варжанская.

Эксперт добавляет, что эти ограничения, к сожалению, провоцируют “особое” отношение к собакам таких пород:

— Чаще всего владельцы испытывают давление со стороны общества, что должны строго относиться к своему любимцу из-за породы. Но на самом деле именно это и может привести к агрессивному поведению у собаки любой породы.

Агрессивных пород вообще не существует. И на это указывает ряд исследований. А вот индивидуальный опыт, безопасность среды и отношение окружающих формируют характер животного.

Как создать условия собаке любой породы

Содержание в квартире собаки не является проблемой, если удовлетворены все потребности животного.

— Нельзя выгуливать шпица раз в неделю, даже если он маленький и квартира двухэтажная. Если вы хотите большую и активную собаку, то также нужно будет удовлетворить ее потребности в балансе физических и когнитивных нагрузок, — говорит Варжанская.

Кроме того, собака должна иметь собственное отдельное от людей место в квартире, желательно в каждой комнате. Животному необходимо достаточно пространства для сна, туалета и еды.

Для нормальной жизни в квартире очень активной и большой собаки необходимо обогащение среды, баланс нагрузок и ощущение безопасности.

Баланс нагрузок достигается сбалансированными прогулками, дрессировкой, головоломками и поисковыми играми дома, общим временем для расслабления.

— Покупайте разнообразные игрушки, которые будут давать собаке все возможные тактильные ощущения. Добавляйте различные вкусности и погрызушки. Я также очень рекомендую заняться простым ноузворком — упражнениями на поиск собакой определенных образцов запахов, — говорит Варжанская.

Для создания безопасных отношений нужно избегать принуждения и негатива в воспитании. Концентрируйтесь на предоставлении альтернативы нежелательному поведению. Собаке или щенку очень трудно воспринимать команду “нельзя”, если она никогда ее не знала. А строгий тон и угрозы вызовут только непонимание и страх.

Некоторые поведенческие симптомы, такие как нечистоплотность, деструктивное поведение, агрессия, являются признаком психической травмы. В таком случае не оставляйте ситуацию без внимания — обратитесь к зоопсихологам или кинологам.