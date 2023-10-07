Хоча вдень в Україні ще спостерігається тепла погода, ночі стають все прохолоднішими, а не за горами зима. Треба подбати не лише про власне утеплення, а й домашнього улюбленця. Як одягати собак взимку, які речі обирати на цей період та інші актуальні запитання Факти ICTV адресували поведінковій спеціалістці, кінологу, науковиці Єлизаветі Варжанській.

Яким собакам потрібен одяг взимку

Не буває порід, які бояться холодів, запевняє експерт. Але є собаки, які живуть не у своєму кліматичному середовищі, тобто вони були виведені деінде.

– У такому випадку шерстяний покров може недостатньо захищати песика від холоду, особливо коли вогко, – пояснює Варжанська.

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Серед собак, яким необхідний одяг взимку, найчастіше виокремлюють короткошерсті або “голі” породи.

– Серед них часто потребують одягу саме породи з малою кількістю шерсті: до них відносять чихуахуа, китайських чубатих, той-тер’єрів, хортів, мексиканських голих (ксоло) тощо, – говорить кінолог.

Проте, якщо вашому собаці дуже важко звикнути до одежі або вона сильно обмежує рух, то краще не вдягати домашнього улюбленця силою.

– Елемент обов’язковості зникає в такому випадку. Там вже треба шукати компроміси, – говорить Варжанська.

Коли потрібно одягати собаку

Зниження температури на вулиці до 0°C і більше є сигналом – потрібно утеплювати песика. Але це загальне правило, зазвичай, кожен собака потребує індивідуального підходу. Тож потрібно дивитися, як домашній улюбленець почуває себе на вулиці, чи не тремтить він.

– Тут дуже індивідуально, зокрема також залежить від шерстяного покрову. Я одягаю свою Мілку (італійська хортиня), коли температура опускається нижче 10 градусів за Цельсієм. Іноді я використовую светри та легкі курточки для дощу або вітряної погоди, адже деякі собаки дуже сильно не люблять дощ та вітер і краще терпітимуть одяг, – ділиться досвідом експерт.

Зазвичай, маленьких песиків у морозну погоду краще вигулювати 15-20 хвилин, щоб запобігти перемерзанню. Водночас великі собаки здатні витримувати більш низькі температури і триваліші прогулянки.

Що буде, якщо не одягати собаку

Елементарно – у разі довгого вигулу песик може отримати переохолодження. А це своєю чергою вплине на імунітет і також може спричинити розлади поведінки – ваш песик почне боятися вулиці через непогоду, виникне тривожність та знижена самооцінка.

– Також деякі “короткі” породи, як-от коргі, басет-гаунд, такси можуть торкатися животиком снігу та мокрих поверхонь, що, як правило, спричинює дискомфорт та місцеве переохолодження. З цією проблемою в холодну пору здатна впоратися навіть легка одежа, – пояснює Варжанська.

Тож, якщо ви не хочете лікувати домашнього улюбленця, попіклуйтеся про його одяг заздалегідь.

Крім того, якщо у вашого песика великий шерстяний покрив, не забудьте подбати про дощовик для нього. Це допоможе захистити шубку домашнього улюбленця від тотального намокання.

– Бо з важкою шерстю не дуже приємно гуляти, а постійні струшування, особливо вже після прогулянки, можуть викликати незадоволення та емоційні реакції у власників. Тож, якщо ви полюбляєте гуляти у дощ, це стане в пригоді, – додає експерт.

Як одягати собаку взимку: особливості вибору

Загалом на зиму або дощову погоду собаці потрібні дві курточки та дощовик. Але це залежить від породи.

– Наприклад, для італійських хортів важливо також не перегріватися, то краще мати легші та товстіші курточки. Я думаю, що двох достатньо буде усім, – говорить Варжанська.

Деяким собакам з чутливими до реагентів, льоду в зимову пору лапами також потрібно взуття.

Насамперед під час вибору одягу для домашнього улюбленця варто звертати увагу, чи комфортно йому в ньому. Матеріал повинен бути приємним на дотик, м’яким та не терти. Подивіться на крій – він має давати собаці можливість вільно рухати м’язами та кінцівками.

Одяг не повинен стискати песика або бути надто довгим. Також зверніть особливу увагу на хвіст – він має вільно рухатися і бути в природному положенні, щоб собака могла спокійно демонструвати мову тіла та ходити в туалет.

Також подивіться на додаткові функції одягу – він не повинен заміняти або унеможливлювати використання анатомічної амуніції (шлейки, повідка).

Крім того, одяг не має видозмінювати загальний образ песика, адже це може спровокувати конфлікт з іншими собаками.

Скільки коштує одягнути собаку на зиму

Утеплити песика на зиму може коштувати від 500 грн до 4 тис. грн, залежно від виробника.

– У мене для собаки одягу багато, бо я люблю стилізувати під себе та враховувати чутливість до матеріалу. Одягнути собак умовно взимку може коштувати від 500 (Китай) до 4 тис. грн, залежно від виробника. Я замовляю пошив за мірками зазвичай. Хороша зимова курточка для моєї собачки Мілки коштувала близько 1 тис. грн за мірками. У Швеції купляла також дуже класну, то коштувала близько 3 тис. грн, – додає експерт.

До речі, раніше Факти ICTV писали про породи собак, які можна та небажано тримати у квартирі.

Фото: Єлизавета Варжанська