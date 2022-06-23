Все чаще на улицах городов можно увидет конструкции, через которые можно забирать или отправлять посылки. Это почтоматы.
Почтоматы — автоматические терминалы для получения и отправки посылок, позволяют сделать это в любое время. Они не имеют ограничений по времени работы и размещены в местах, где чаще всего бывают люди — возле магазинов, супермаркетов, ТРЦ и тому подобное.
Эти терминалы устанавливают различные службы доставки, чаще всего можно встретить от Новой почты, Укрпочты или Meest.
Как пользоваться почтоматом — узнавали Факты ICTV.
Инструкция к пользованию
В общем все почтоматы работают по одной схеме. Независимо от того, от какой службы доставки они работают.
- Чтобы воспользоваться терминалом, вы должны установить мобильное приложение службы доставки. На него вы и получите оповещение о поступлении вашей посылки.
- Далее вам нужно оплатить отправку или получение через мобильное приложение.
- Найдите необходимый вам почтомат и подключите свой телефон к нему через Bluetooth.
- После подсоединения система сама откроет ваш ящик, где ждет посылка.
- После завершения операции обязательно закройте ячейку.
Как пользоваться почтоматом от Новой почты
Почтоматы Новой почты только для получения, то есть отправить через них посылку нельзя. Для этого необходимо посетить отделение.
В сети работает 9 917 почтоматов в 380 населенных пунктах. Чтобы найти почтомат в своем городе, перейдите по ссылке.
Через поштомат НП можно отправить посылку, габариты которой не больше чем 40*60*30, весом до 20 кг и оценочной стоимостью не более 6 тыс. грн.
Оплатить доставку можно с помощью приложения Новая почта или на сайте. Учтите, что оплатить наличными на месте невозможно.
Кстати, если во время получения вы случайно закрыли ячейку, не доставая из нее посылку, в приложении можно будет нажать кнопку Открыть ячейку повторно.
Посылка хранится в течение трех дней, если за этот срок вы ее не забрали, она отправляется в ближайшее отделение.
Почтоматы Укрпочты
Чтобы воспользоваться им, отправка должна быть оформлена по услуге Укрпочта Стандарт или Укрпочта Экспресс, объявленная стоимость отправления — до 5 тыс. грн.
Вы должны оплатить отправку, а размер посылки должен соответствовать размеру ящика, срок хранения — до семи или до 14 дней.
Когда посылка поступит, на телефон получателя придет SMS / Viber-сообщение с PIN-кодом. Его нужно будет ввести на экране почтомата. Укрпочта предупреждает, что это будет возможно только если все ячейки закрыты.
Если после ввода PIN-кода ячейка не открывается:
- Введите PIN-код повторно.
- Если ячейка все равно не открывается, обратитесь в контакт-центр Omnic по номеру, указанному на почтомате: 0 800 331 450.
- Назовите оператору технической поддержки номер телефона, который был указан номером телефона получателя, или номер отправления. Оператор в удаленном режиме разблокирует ячейку.
- Если разблокировать ячейку удаленно не удастся, оператор оформит заявку на выезд специалиста для ее открытия в аварийном режиме. Срок решения проблемных вопросов — восемь рабочих часов.
Также обратите внимание, что посылку необходимо оформить:
- без описания вложения;
- без заказного уведомления;
- без отметки Самая большая сторона от 71 см;
- без отметки курьерская доставка;
- без отметки обзор разрешен;
- без обратной доставки документов.
Почтоматы от Meest
Почтоматы от этой службы размещены на заправках, в магазинах, супермаркетах или книжных магазинах. Детализированной Картой с возможностью поиска вы можете воспользоваться по ссылке.
Отправлять и получать посылки через отделение Meest можно:
- до 5 кг — 45 грн (XS / S);
- до 10 кг — 65 грн (M);
- до 30 кг – 85 грн (L).
Оплатить услуги почтомата может как отправитель, так и получатель. Это можно сделать через приложение. Посылка выдается только после оплаты.
У службы есть приложение на App Store или Google Play, или можно воспользоваться чат-ботом в Telegram или Viber для заказа или получения посылки через почтомат.