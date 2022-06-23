Все чаще на улицах городов можно увидет конструкции, через которые можно забирать или отправлять посылки. Это почтоматы.

Почтоматы — автоматические терминалы для получения и отправки посылок, позволяют сделать это в любое время. Они не имеют ограничений по времени работы и размещены в местах, где чаще всего бывают люди — возле магазинов, супермаркетов, ТРЦ и тому подобное.

Эти терминалы устанавливают различные службы доставки, чаще всего можно встретить от Новой почты, Укрпочты или Meest.

Сейчас смотрят

Как пользоваться почтоматом — узнавали Факты ICTV.

Инструкция к пользованию

В общем все почтоматы работают по одной схеме. Независимо от того, от какой службы доставки они работают.

Чтобы воспользоваться терминалом, вы должны установить мобильное приложение службы доставки. На него вы и получите оповещение о поступлении вашей посылки. Далее вам нужно оплатить отправку или получение через мобильное приложение. Найдите необходимый вам почтомат и подключите свой телефон к нему через Bluetooth. После подсоединения система сама откроет ваш ящик, где ждет посылка. После завершения операции обязательно закройте ячейку.

Как пользоваться почтоматом от Новой почты

Почтоматы Новой почты только для получения, то есть отправить через них посылку нельзя. Для этого необходимо посетить отделение.

В сети работает 9 917 почтоматов в 380 населенных пунктах. Чтобы найти почтомат в своем городе, перейдите по ссылке.

Через поштомат НП можно отправить посылку, габариты которой не больше чем 40*60*30, весом до 20 кг и оценочной стоимостью не более 6 тыс. грн.

Оплатить доставку можно с помощью приложения Новая почта или на сайте. Учтите, что оплатить наличными на месте невозможно.

Кстати, если во время получения вы случайно закрыли ячейку, не доставая из нее посылку, в приложении можно будет нажать кнопку Открыть ячейку повторно.

Посылка хранится в течение трех дней, если за этот срок вы ее не забрали, она отправляется в ближайшее отделение.

Почтоматы Укрпочты

Чтобы воспользоваться им, отправка должна быть оформлена по услуге Укрпочта Стандарт или Укрпочта Экспресс, объявленная стоимость отправления — до 5 тыс. грн.

Вы должны оплатить отправку, а размер посылки должен соответствовать размеру ящика, срок хранения — до семи или до 14 дней.

Когда посылка поступит, на телефон получателя придет SMS / Viber-сообщение с PIN-кодом. Его нужно будет ввести на экране почтомата. Укрпочта предупреждает, что это будет возможно только если все ячейки закрыты.

Если после ввода PIN-кода ячейка не открывается:

Введите PIN-код повторно. Если ячейка все равно не открывается, обратитесь в контакт-центр Omnic по номеру, указанному на почтомате: 0 800 331 450. Назовите оператору технической поддержки номер телефона, который был указан номером телефона получателя, или номер отправления. Оператор в удаленном режиме разблокирует ячейку. Если разблокировать ячейку удаленно не удастся, оператор оформит заявку на выезд специалиста для ее открытия в аварийном режиме. Срок решения проблемных вопросов — восемь рабочих часов.

Также обратите внимание, что посылку необходимо оформить:

без описания вложения;

без заказного уведомления;

без отметки Самая большая сторона от 71 см;

без отметки курьерская доставка;

без отметки обзор разрешен;

без обратной доставки документов.

Почтоматы от Meest

Почтоматы от этой службы размещены на заправках, в магазинах, супермаркетах или книжных магазинах. Детализированной Картой с возможностью поиска вы можете воспользоваться по ссылке.

Отправлять и получать посылки через отделение Meest можно:

до 5 кг — 45 грн (XS / S);

до 10 кг — 65 грн (M);

до 30 кг – 85 грн (L).

Оплатить услуги почтомата может как отправитель, так и получатель. Это можно сделать через приложение. Посылка выдается только после оплаты.

У службы есть приложение на App Store или Google Play, или можно воспользоваться чат-ботом в Telegram или Viber для заказа или получения посылки через почтомат.