Через полномасштабную войну нынешняя зима в Украине может быть самой сложной за все годы независимости. Украинцев неоднократно предупреждали, что к зиме нужно готовиться серьезно.

Кроме того, враг системно уничтожает или повреждает газопроводы, линии электропередач и подстанции по всей территории Украины. Поэтому в домах украинцев должны быть вещи первой необходимости в случае отключения света, газа, воды и тому подобное.

Список вещей в случае отключения света в квартире — смотрите далее в материале Фактов ICTV.

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Что должно быть в доме в случае выключения света

Стоит быть готовым к тому, что свет может исчезнуть на долгий период, особенно, если будет повреждена линия электропередач. Поэтому уже сейчас следует подготовить тревожную коробочку, где будут самые необходимые вещи.

Обязательно приобретите:

фонарик с запасными батарейками или аккумулятором;

несколько павербанков. Стоит держать их постоянно заряженными, именно они помогут оставаться на связи;

спальник и каремат, они будут служить дополнительным утеплением во время сна;

туристические газовые горелки — помогут приготовить еду.

Также дома всегда должны быть:

свечи;

спички;

зажигалки;

радио, которое работает не от электричества, чтобы услышать последние новости;

несколько пачек сухого спирта — с их помощью можно быстро разжечь багання;

термос.

Следует позаботиться и о еде на случай отключения света. Запаситесь едой с длительным сроком хранения. Не менее важно, чтобы продукты питания можно было легко приготовить и они имели высокую питательность:

гарниры (овсянка и пюре быстрого приготовления);

(овсянка и пюре быстрого приготовления); сублимированная пища — готовые блюда в пакетиках, которые можно залить кипятком на 3-10 мин и кушать;

— готовые блюда в пакетиках, которые можно залить кипятком на 3-10 мин и кушать; консервы — тушенка, рыба, паштеты;

— тушенка, рыба, паштеты; злаковые батончики . Они имеют длительный срок годности и не требуют особых условий хранения;

. Они имеют длительный срок годности и не требуют особых условий хранения; орешки и семечки – питательные продукты с высоким содержанием жиров. Они помогут избавиться от чувства голода;

– питательные продукты с высоким содержанием жиров. Они помогут избавиться от чувства голода; сухофрукты и сушеные овощи – замена свежим.

Не забывайте и о воде. Чтобы ее хватило, запаситесь баклажками на 5 л и на всякий случай приобретите таблетки для обеззараживания воды.

Также не забывайте о теплой домашней одежде. Пригодится флисовый и шерстяной комплект одежды, вязаные носки, махровые халаты и тапочки.

Важную роль играет многослойность, поэтому подумайте над термобельем. Термобелье из натуральной шерсти очень хорошо согревает.

Подумайте об источниках бесперебойного питания

Владельцам частных домов следует запастись источниками бесперебойного питания (аккумуляторы или генераторы). Они помогут поддерживать базовую технику (холодильник или плиту).

Если в доме есть газовый котел или твердотопливный, стоит обеспечить его бесперебойным электроснабжением. Это могут быть аккумуляторы с блоком бесперебойного питания, или дизельные или бензиновые генераторы.

Жителям квартир сложнее. Ведь при отсутствии и центрального отопления и электричества, единственный вариант – переехать в частный дом.