Таролог Людмила Хомутовская рассказала, какая зима ждет украинцев, а именно — будет ли отопление и газ в нашей стране.

Говорит, зима однозначно будет тяжелой и газ придется экономить.

— Мы ее переживем, но то, что она будет сложной и уже сегодня о ней нужно думать — однозначно. Мерзнуть мы не будем. Будет помощь со стороны государства, регулированные цены, но зима будет сложной, — отметила Людмила.

Стоит отметить, что Украина уже готовится к отопительному сезону 2022-2023.

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Также Хомутовская ответила на вопрос — нападет ли РФ на Литву. Таролог подчеркнула, такой план у России действительно есть, однако они будут делать все, чтобы Литва сделала первые шаги.

Более того, Людмила отметила, что РФ попробует затянуть в войну еще одну страну.