Через повномасштабну війну цьогорічна зима в Україні може бути найскладнішою за усі роки незалежності. Українців неодноразово попереджали, що до зими потрібно готуватися серйозно.

Крім того, ворог системно знищує чи пошкоджує газопроводи, лінії електропередач та підстанції по всій території Україні. Тому в оселях українців повинні бути речі першої необхідності у разі відключення світла, газу, води тощо.

Список речей у разі відключення світла у квартирі – дивіться далі у матеріалі Фактів ICTV.

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Що має бути в оселі у випадку вимкнення світла

Варто бути готовим до того, що світло може зникнути на довгий період, особливо, якщо буде пошкоджено лінію електропередач. Тому вже зараз слід підготувати тривожну коробочку, де будуть найнеобхідніші речі.

Обов’язково придбайте:

ліхтарик із запасними батарейками чи акумулятором;

кілька павербанків. Варто тримати їх постійно зарядженими, саме вони допоможуть залишатися на зв’язку;

спальник і каремат, вони слугуватимуть додатковим утепленням під час сну;

туристичні газові пальники – допоможуть приготувати їжу.

Також вдома завжди мають бути:

свічки;

сірники;

запальнички;

радіо, яке працює не від електрики, щоби почути останні новини;

кілька пачок сухого спирту – за їх допомогою можна швидко розпалити багання;

термос.

Слід подбати і про їжу на випадок відключення світла. Запасіться їжею з тривалим терміном зберігання. Не менш важливо, аби продукти харчування можна було легко приготувати та вони мали високу поживність:

гарніри (вівсянка і пюре швидкого приготування);

(вівсянка і пюре швидкого приготування); сублімована їжа – готові страви в пакетиках, які можна залити окропом на 3-10 хв і їсти;

консерви – тушока, риба, паштети;

злакові батончики . Вони мають тривалий термін придатності та не потребують особливих умов зберігання;

горішки й насіння – поживні продукти з високим вмістом жирів. Вони допоможуть позбутися відчуття голоду;

сухофрукти та сушені овочі – заміна свіжим.

Не забувайте і про воду. Щоби її вистачило, запасіться баклажками на 5 л і про всяк випадок придбайте пігулки для знезараження води.

Також не забувайте про теплий домашній одяг. У нагоді стане флісовий та вовняний одяг, плетені шкарпетки, махрові халати та капці.

Важливу роль відіграє багатошаровість, тому подумайте над термобілизною. Термобілизна з натуральної вовни дуже добре зігріває.

Подумайте про джерела безперебійного живлення

Власникам приватних будинків слід запастись джерелами безперебійного живлення (акумулятори чи генератори). Вони допоможуть підтримувати базову техніку (холодильник чи плиту).

Якщо в будинку є газовий котел чи твердопаливний, варто забезпечити його безперебійним електропостачанням. Це можуть бути акумулятори з блоком безперебійного живлення, або дизельні чи бензинові генератори.

Жителям квартир буде складніше. Адже за відсутності й центрального опалення, й електрики, єдиний варіант – переїхати у приватний будинок.