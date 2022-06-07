Как приготовить квас из бузины – рецепт на 10 литров воды

Домашний квас из бузины может стать отличным напитком, который способен освежить в жаркую погоду. Как его приготовить – далее в материале.

Для приготовления кваса из бузины вам понадобится 150 г цветков, 10 л воды, примерно 1 кг сахара, 15 г лимонной кислоты.

Процесс приготовления

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Нагрейте воду в кастрюле до 45°C, добавьте в нее сахар, лимонную кислоту. Все хорошо перемешайте, пока не растворится сахар. Затем снимите кастрюлю с огня.

Отделите цветы бузины от черешков и проверьте, нет ли на них насекомых, после чего встряхните. Промывать водой цветы не стоит, так как вы смоете дрожжи.

Когда сироп остынет ниже 30°C (если температура будет больше, дрожжи на цветках просто погибнут), перелейте его в бродильную емкость (это может быть эмалированная кастрюля), добавьте цветки бузины и лимонную цедру. Все хорошо перемешайте. Помните, в емкости должно остаться примерно 15% свободного места, чтобы могла подняться пена.

Накройте емкость марлей или плотной тканью, чтобы туда не попали насекомые. Перенесите будущий квас из бузины в темное место, где будет сохраняться температура 20-28°C, и оставьте его на 5 дней. Два раза в сутки помешивайте, чтобы сусло не скисло.

Через некоторое время квас необходимо процедить от цветков через марлю. Попробуйте, что получилось, и при необходимости добавьте еще сахара.

Разлейте квас из бузины по бутылкам, но при этом оставьте примерно 6 см свободного пространства в них.

Поместите бутылки в холодильник и погреб с температурой 3-10°C и оставьте их еще на три дня. При необходимости стравливайте газ через пробку, чтобы избежать взрыва.

Срок годности такого кваса может быть до 90 дней, но лучше всего его употребить в течение 30 дней. Если на дне появится осадок – это нормально.