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Сколько граммов в чайной ложке: таблица продуктов

11 марта 2023, 15:15
Анна Голишевская редактор ленты
Ложка

Часто хозяйки измеряют вес рассыпчатых продуктов чайными ложками. Это –  довольно удобный способ, который помогает набрать более точное количество, чем обычными ложками.

Сколько граммов в чайной ложке сахара, меда, соли и других продуктах –  читай в материале.

Сколько граммов в чайной ложке и как правильно измерять вес

Прежде чем измерять вес продукта, нужно понимать, что способ с ложкой показывает не точное количество граммов, а лишь приблизительное.

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Для лучшего результата лучше использовать для приготовления сложных рецептов кухонные весы.

Важно, что набирать в ложку продукт нужно без горки. Таким образом, вы наберете продукта именно столько, сколько нужно.

Сколько граммов в чайной ложке: список продуктов

  • в 1 чайной ложке сахара – 5 г;
  • в 1 чайной ложке масла или растопленного маргарина – 4 г;
  • в 1 чайной ложке молока – 4 г;
  • в 1 чайной ложке корицы – 8-5 г;
  • в 1 чайной ложке сухих дрожжей – 5 г;
  • в 1 чайной ложке соли экстра – 7-10 г;
  • в 1 чайной ложке каменной соли – 8-10;
  • в 1 чайной ложке воды – 5 г;
  • в 1 чайной ложке меда – 7-10 г;
  • в 1 чайной ложке чая – 2 г;
  • в 1 чайной ложке муки – 5 г;
  • в 1 чайной ложке крахмала – 10 г;
  • в 1 чайной ложке лимонной кислоты – 5 г;
  • в 1 чайной ложке какао – 3 г;
  • в 1 чайной ложке молотого кофе – 4 г;
  • в 1 чайной ложке соды – 12 г;
  • в 1 чайной ложке разрыхлителя – 3 г;
  • в 1 чайной ложке сухого желатина – 5 г;
  • в 1 чайной ложке манной крупы – 7 г;
  • в 1 чайной ложке ванильного сахара – 4 г;
  • в 1 чайной ложке сахарной пудры – 10 г.
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