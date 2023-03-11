Часто хозяйки измеряют вес рассыпчатых продуктов чайными ложками. Это – довольно удобный способ, который помогает набрать более точное количество, чем обычными ложками.

Сколько граммов в чайной ложке сахара, меда, соли и других продуктах – читай в материале.

Сколько граммов в чайной ложке и как правильно измерять вес

Прежде чем измерять вес продукта, нужно понимать, что способ с ложкой показывает не точное количество граммов, а лишь приблизительное.

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Для лучшего результата лучше использовать для приготовления сложных рецептов кухонные весы.

Важно, что набирать в ложку продукт нужно без горки. Таким образом, вы наберете продукта именно столько, сколько нужно.

Сколько граммов в чайной ложке: список продуктов