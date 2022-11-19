Из-за регулярных ударов по критической инфраструктуре Украины жители нашей страны могут остаться без электроэнергии на несколько дней. В этой ситуации возникает вопрос, как и на чем готовить еду.

Факты ICTV узнавали, как можно разогреть или приготовить еду без электричества и бытового газа.

Газовая плитка

Если света и газа не будет несколько дней, приготовить или разогреть пищу помогут газовые плиты. Хотя существуют еще и керосиновые, бензиновые, спиртовые, на сухом топливе (парафине, опилках). Даже есть мультитопливные. Но советуем предпочесть именно газовые.

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Они бывают разных размеров и видов, с одной или несколькими конфорками.

Газовые плиты бывают двух типов:

работающие от газового баллона;

газовые горелки с выносным шлангом.

В нашем случае стоит покупать те, что работают на газовом баллоне.

Такие плиты популярны среди туристов, ведь они легко транспортируются, не занимают много места и стоят недорого — от 300 грн.

На газовых плитах можно разогреть пищу как на улице, так и в помещении, ведь они предназначены для бытового использования от баллонного газа.

Поэтому вместе с плиткой стоит сразу покупать газовый баллон. Они тоже бывают разных видов и объемов — на 5, 12, 27, 50 литров. В случае, когда газ в баллоне закончится, его можно заправить на автозаправке.

Такие плиты очень быстро нагреваются, поэтому у вас будет время и разогреть еду, и сварить кофе, и нагреть воду на чай.

В случае возможных долговременных отключений электричества газовая плита станет отличным помощником в приготовлении пищи.

Костер

Это классический способ приготовления пищи. Люди пользуются им уже тысячи лет.

Жителям частных домов повезло больше, ведь они могут разводить огонь на собственной территории, поставив мангал.

Украинцы, проживающие в многоквартирных домах, также могут воспользоваться этим вариантом. Необходимо только договориться с соседями и развести костер во дворе или за домом.

На костер можно установить сковородку, кастрюлю или чайник. Если есть мангал и шампуры, можно поджарить мясо, рыбу, хлеб и тому подобное.

Для этого надо подготовить дерево, уголь, спички, зажигалки, металлическую посуду и еду, которую будете нагревать. Схема проста:

разжечь огонь в удобном и доступном месте;

установить мангал или подвесить котел;

положить в сосуд пищу;

подождать несколько минут;

наслаждаться вкусным обедом.

Туристическая горелка

Так называют газовые примусы, которыми пользуются туристы. Простыми словами, это специальная горелка, которая работает на небольшом газовом баллоне.

Эти горелки очень похожи на портативные газовые плиты, о которых упоминалось выше.

Принцип работы примусов простой: раскрутить баллон и поставить кастрюлю, металлическую чашку или небольшую сковородку на плитку.

Стоят такие приборы от 250 грн. Цена зависит от мощности. Например, горелки мощностью до 2 000 Вт смогут согреть лишь небольшую миску супа. Конечно, этого мало для приготовления полноценного обеда.

Также вы можете приобрести небольшую плиту для 1-2 человек, которая накручивается поверх баллона. На такие плитки устанавливается посуда с небольшой площадью дна и объемом до 1 литра.

Специальные пакеты для разогрева пищи

Разогреть пищу можно в специальных пакетах. Для этого понадобится химический элемент (добавляется при покупке таких пакетов) и обычная вода.

При контакте химического элемента с водой в пакете образуется паровая баня, которая в течение 15 минут нагревает блюдо до 55°C.

В таком пакете можно нагреть пищу в жестяной банке или сублимированные пищевые наборы.