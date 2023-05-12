Фасады на кухне обычно изготавливают из дерева или пластика. Такой материал требует особого ухода, ведь агрессивные средства могут навредить внешнему виду.

Мыть фасады можно с помощью домашних средств. Это легкий способ получить кухню без разводов и пятен.

Чем помыть фасад кухни

Лимонная кислота

Смешайте пол-литра теплой воды с 1 чайной ложкой лимонной кислоты. Добавьте в раствор несколько капель любого моющего средства и размешайте до полного растворения. Нанесите средство на фасады. Через час смойте водой и протрите сухой тряпкой.

Горчица

Для этого средства нужно использовать горчичный порошок.

Смочите загрязненные поверхности водой и посыпьте горчицей. Через 10 минут протрите губкой.

Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло нужно натереть на терке и смешать с водой. Пену моющего раствора нанесите на фасады. Через 25 минут промойте чистой водой и обязательно протрите сухой тряпкой.

Сода

Смешайте соду с растительным маслом в пропорциях 1:1. Нанесите на фасад и оставьте на 30 минут. Влажной губкой сотрите раствор.