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Как и чем помыть фасад кухни – 4 народных способа

12 мая 2023, 18:25
Асоян Карина редактор ленты
чим помити фасад кухні
Источник: Unsplash

Фасады на кухне обычно изготавливают из дерева или пластика. Такой материал требует особого ухода, ведь агрессивные средства могут навредить внешнему виду.

Мыть фасады можно с помощью домашних средств. Это легкий способ получить кухню без разводов и пятен.

Чем помыть фасад кухни

Лимонная кислота

чим помити фасад кухні

Смешайте пол-литра теплой воды с 1 чайной ложкой лимонной кислоты. Добавьте в раствор несколько капель любого моющего средства и размешайте до полного растворения. Нанесите средство на фасады. Через час смойте водой и протрите сухой тряпкой.

Горчица

чим помити фасад кухні

Для этого средства нужно использовать горчичный порошок.

Смочите загрязненные поверхности водой и посыпьте горчицей. Через 10 минут протрите губкой.

Хозяйственное мыло

чим помити фасад кухні

Хозяйственное мыло нужно натереть на терке и смешать с водой. Пену моющего раствора нанесите на фасады. Через 25 минут промойте чистой водой и обязательно протрите сухой тряпкой.

Сода

чим помити фасад кухні

Смешайте соду с растительным маслом в пропорциях 1:1. Нанесите на фасад и оставьте на 30 минут. Влажной губкой сотрите раствор.

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