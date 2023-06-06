Стиральная машина — настоящая помощница для каждой хозяйки. Такая техника заметно облегчает быт, однако требует бережного отношения.

Если вы заметили, что ваша машина-автомат не сливает воду и не отжимает белье, решать проблему нужно срочно.

Почему стиральная машина не сливает воду и что делать в таком случае, узнавали Факты ICTV.

Почему стиральная машина не сливает воду

Прежде чем начинать искать корень проблемы, нужно отключить стиральную машину от сети и слить с нее воду.

На самом деле может быть несколько причин, по которым стиральная машина перестала сливать воду. Советуем проверить все варианты.

Засоренный фильтр

Все стиральные машины имеют фильтр на сливном насосе. Он фильтрует воду, выходящую из бака машины, и не позволяет мелкому мусору и посторонним предметам из вещей повредить сливную помпу.

Со временем он забивается пылью, волосами и мелким мусором из вашего белья. Если фильтр засорен, вода не сможет свободно вытекать. Поэтому первым делом нужно осмотреть и очистить его.

Обычно он расположен на передней панели, под дверцей стиральной машины. Если вы не можете его найти, внимательно прочитайте инструкцию к машинке.

Забитый сливной шланг

Сливной шланг идет от задней части техники к стояку или раковине. Он также может стать причиной проблемы.

Шланг обычно забивается пылью, волосами и другими частицами, которые со временем накапливаются. Забитый шланг может заблокировать трубу, через которую вода должна вытекать из стиральной машины.

Чтобы проверить состояние шланга, нужно отсоединить его от машины и продуть воздух. Чтобы очистить его, можно использовать специальную щеточку или другой инструмент, который поможет убрать лишнюю грязь. Перед повторным подключением шланга убедитесь, что он чистый.

Также причиной может быть и то, что сливной шланг перекручен или пережат, поэтому вода не может пройти через перегиб. Осмотрите – и при необходимости освободите или расправьте его.

Неисправный насос

Если фильтр и сливной шланг очищены, но вода все равно не сливается, возможно, причина заключается в неисправности сливного насоса. Это важный элемент, который и отвечает за слив воды.

Если вода не сливается, возможно, насос поврежден или сломан.

Чтоб устранить проблему, обратитесь в сервисный центр. К сожалению, эту проблему невозможно решить самостоятельно. Если насос вышел из строя, его нужно обязательно менять.

Проблема со сливным клапаном

Клапан слива контролирует поток воды из стиральной машины во время слива. Если клапан неисправен, вода не сможет нормально вытекать из стиральной машины.

Чтобы проверить и устранить эту проблему, стоит также обращаться к специалистам.

Проблема с дверцей

Под дверцей стиральной машины находится небольшой пластиковый переключатель, который определяет, когда она закрыта. Если дверца не закрыта, машина не начнет работать.

Если переключатель неисправен, машина просто не может правильно слить воду. В таком случае стоит обратиться в сервисный центр.

Сбой в работе

Глюк в работе может случиться с любой техникой, стиральная машина – не исключение. Если машина не может слить воду, попробуйте перегрузить технику — выключите ее от электросети на 10-15 мин, затем включите и повторно запустите слив.

Если все начало работать нормально, проблема заключалась в небольшом сбое.

Датчик уровня воды

Он контролирует количество воды в стиральной машине и поддерживает нормальный уровень жидкости во время стирки. Если датчик неисправен, стиральная машина не сможет слить воду.

Чтобы выяснить, нормально ли он работает, необходимо провести диагностику с помощью специального устройства. Для этого советуем обратиться к специалистам.