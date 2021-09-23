Если разбился один термометр, тогда вредную ртуть можно убрать самостоятельно. Если ее много, срочно вызывайте специалистов.

До их приезда обязательно выведите всех людей из жилья или офиса, прикрывайте нос влажной марлевой повязкой или плотной тканью.

Факты ICTV собрали полный алгоритм действий — что делать, если разбился термометр, симптомы отравления ртутными парами и какую первую помощь нужно оказать пострадавшему.

Первоочередные действия

Выведите всех людей, особенно детей, из комнаты, в которой разбился градусник. Откройте окно и закройте дверь — ни в коем случае нельзя допустить сквозняка, поскольку пары ртути очень ядовитые.

Приложите к носу влажную марлевую повязку или другую ткань, которая поможет защитить дыхательные органы. Незамедлительно начните собирать ртуть — лучше надеть перчатки и убирать вручную.

Очистка от небольшого количества ртути

Ни при каких условиях не используйте веник или пылесос, поскольку они размельчат химические шарики в ртутную пыль. Это только облегчит распространение ядовитых испарений и будет способствовать вредному воздействию на организм.

Ртуть можно убрать при помощи листа бумаги, скотча, пластыря или даже обычного карандаша. Собранные шарики необходимо положить в стеклянную банку и плотно закрыть крышкой.

Нужно тщательно протереть место, в котором рассыпалась ртуть, моющим или другим очищающим средством. После этого руки обязательно нужно помыть с мылом под горячей водой.

Банку со ртутью нужно утилизировать — для начала ее можно поставить на балконе или другом проветриваемом помещении, а затем отдать в любой центр демеркуризации. Специалисты обезвредят отходы с целью невозможности отравления людей или животных.

Рассыпалось большое количество ртути — что делать

Немедленно выйдите из помещения и вызовите специалистов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины или позвоните в любой коммерческий центр демеркуризации.

После этого необходимо переодеться, сходить в душ, прополоскать рот раствором марганцовки (0,25%) и почистить зубы — это поможет избежать отравления.

Симптомы отравления ртутью

Ртутью можно отравиться, если вы будете вдыхать ее токсические пары. Обычный термометр содержит около двух грамм ртути, однако этого достаточно, чтобы ухудшилось самочувствие.

Первые признаки отравления можно заметить через несколько часов. Самые распространенные симптомы — металлический вкус во рту, тошнота, рвота, головная боль, увеличение и кровоточивость десен.

При более сильном отравлении может появиться боль в животе, понос, кашель, боль в груди, а температура тела будет подниматься до 38-40°. Не стоит пренебрегать этими симптомами — в тяжелых случаях отравление может грозить летальным исходом.

Первая помощь при отравлении ртутными парами

Первоочередно пары ртути воздействуют на желудок — по этой причине у человека появляется тошнота и рвота. В случае проявления симптомов отравления обязательно нужно дать пациенту активированный уголь (около 20-30 г) с водой. Одна таблетка содержит 250 мг, то есть нужно размешать по меньшей мере 80 штук.

Это поможет промыть желудок и облегчить боль в животе. После этого пациент должен выпить 1 л молока и через какое-то время яичный белок, перемешанный в воде. Необходимо полоскать рот раствором кухонной соли с водой. До приезда врачей пострадавшему необходимо обильное питье воды комнатной температуры и полный покой.