Как слить воду из посудомоечной машины — инструкция

Посудомоечная машинка — настоящая находка для хозяек. Она помогает идеально вымыть любые загрязнения посуды. Нужно только убрать остатки пищи, загрузить посуду и включить посудомойку.

Но случаются неприятные моменты, когда после мытья в посудомойке остается вода. Ее можно заметить в поддоне.

На самом деле, небольшие остатки воды в машинке — это норма. Эксперты советуют после каждого использования открывать дверцу посудомойки, чтобы вода испарилась и не скапливалась внутри.

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Другое дело, если вам нужно полностью слить воду. Факты ICTV узнавали, как слить воду из посудомоечной машины.

Зачем сливают воду из посудомойки? Обычно такую процедуру проводят, когда машинку нужно ремонтировать. Перед тем как вызвать мастера, воду сливают, чтобы посудомойку можно было переворачивать и крутить в разные стороны. Если этого не сделать, то во время работы мастера вода может попасть на плату или управляющий модуль, что спровоцирует еще одну проблему. Также воду необходимо сливать, если вы не планируете пользоваться машинкой несколько месяцев. Еще есть случаи, когда после мытья на поддоне машинки остается вода. То есть машинка не слила воду. В таком случае сливать остатки жидкости тоже придется самостоятельно.

Как слить воду из посудомоечной машины: шаг 1 Если после мытья вода осталась на поддоне, уберите из посудомойки всю посуду. Для того, чтобы удалить всю воду, нужно сначала выбрать на панели управления машинки Программу слива воды. Подождите, пока машинка выполнит поставленную задачу. На каждой модели эта функция может иметь свое название, однако выполняет одинаковые действия.

Шаг 2 Если после опции слива вода все равно остается в поддоне, проблема в фильтре. Его необходимо почистить. Сначала отсоедините от электричества посудомойку и уберите все решетки.

Шаг 3 С помощью тряпки, вымочите воду, оставшуюся в поддоне и открутите фильтр (он находится внизу посудомойки). Там вы увидите грязную воду и различные отходы, которые и не дают машинке спускать воду. Уберите всю грязь, которая застоялась в фильтре. Это может быть грязная вода, остатки пищи и другие отходы.

Шаг 4 Наденьте перчатки и хорошо вычистите фильтр. Когда фильтр будет очищен от грязи, осторожно рукой проверьте крутится ли моторчик (его вы найдете, если засунете руку в сливное отверстие мойки). Если моторчик крутится, значит проблема была лишь в загрязненном фильтре.

Шаг 5 Промойте детали, которые вы достали, когда разбирали фильтр. После мытья закрутите фильтр и соберите остальные детали посудомойки.

Шаг 6 Запустите пробную мойку и проверьте, решена ли проблема. Если вода все равно не сливается и остается на поддоне, стоит вызвать мастера.

Готовим посудомоечную машинку к сливу воды Перед приходом мастера необходимо полностью слить воду из посудомойки. Для этого: Обесточиваем посудомоечную машину. Перекрываем подачу воды и убираем шланги. Также стоит убрать из посудомойки все внутренние решетки. Раскрутите мусорный фильтр и крышку резервуара для соли.

Полностью сливаем воду: шаг 1 Когда машинка будет готова, возьмите большую миску, трубочку капельницы и обычный шприц. Один конец трубочки соединяем со шприцем, а другой опускаем в резервуар для соли. Засасываем шприцем воду, снимаем его с конца трубочки и опускаем этот конец в миску. Вода начнет самостоятельно выходить из резервуара в миску.