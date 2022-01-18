Что можно сделать из елки, чтобы ее не выбрасывать: полезные советы

Вчера, 17 января, начался демонтаж главной елки страны. Закрывается и Рождественская ярмарка на Софийской площади столицы. Многие люди тоже начинают разбирать домашние праздничные деревья, но их не обязательно выбрасывать на помойку.

Полезные советы, что можно сделать из елки, чтобы ее не выбрасывать – далее в материале.

Из хвои можно приготовить мыло, провести ароматерапию, собрать удобрения и накормить животных в зоопарке.

Для того, чтобы приготовить душистое мыло, понадобится лишь несколько ингредиентов – глицерин, усилитель аромата, масло персиковой косточки, а также измельченная елка.

— Собранные иголочки следует измельчить в блендере или кофемолке, – советует мастер.

Для того, чтобы сделать мыло, нужно взять мыльную основу и растопить ее. Буквально 2-3 минуты. Такую основу можно приобрести в специализированном магазине. Стоимость – от 40 грн до 80 грн за 250 граммов.

Глицерин хорошо увлажняет кожу, особенно в зимний период. Буквально несколько капель. Затем добавляем усилитель аромата и масло персиковой косточки, которое придает нежность коже. Тогда добавляем в смесь измельченную хвою, тщательно перемешиваем и заливаем в форму. Через 30 минут мыло готово.

Такое мыло будет иметь эффект скраба.

Из веток елки можно провести ароматерапию, но не дольше 10 минут.

— С помощью хвои можно на несколько минут перенестись в сосновый лес. Для этого следует иголочки залить крутым кипятком и поставить на умеренный огонь. Пропорция – одна столовая ложка на 200 миллилитров воды, – сказала мастер.

Если же на схожие процедуры времени нет, то можно отдать елку на утилизацию в специальные приемные пункты, работающие в каждом районе города. Это простой, но также полезный способ избавиться от праздничного дерева.

Привезенную на утилизацию елку измельчают на щепу – мелкие скалки, которые затем подсыпают под молодые деревья.

— Елки будут принимать в пунктах утилизации до середины февраля. Их хвоя идет также на еду животным в зоопарк. Для бизонов, коров, коз или верблюдов – это отличный источник витаминов.

Раз в год им перепадает такая пища на праздники, которая является хорошей подкормкой, содержащей витамин С.

Ранее мы писали, что в Киеве начали работать пункты для утилизации праздничных деревьев. Куда отдать хвойное дерево после праздников — читайте на Фактах ICTV.