Киевская новогодняя елка, расположенная на Софийской площади, вошла в рейтинг 15 самых красивых в Европе. Она расположилась на 13 месте — между праздничными деревьями Польши и Италии.

— Столица Украины — идеальное место для путешественников, ищущих аутентичности, снега и традиций. Рождественских ярмарок в Киеве не одна, а несколько. Полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе можно на Софийской площади. Искусственное дерево украшено гирляндами на десятки километров, — отметил в своем рейтинге сайт Europe Best Destinations.

Напомним, что зажгли главную елку страны 18 декабря. В этом году нарушили 8-летнюю традицию зажигания дерева 19 декабря, в День святого Николая. О причинах изменений не рассказали, но само дерево выглядит волшебно.

Высота елки — 31 метр, и ее украшают более 20 тыс. игрушек – красного и золотого оттенков, а над деревом засияла 10-ти километровая гирлянда в виде большого купола. Локацию вокруг нее украсили в стиле Рождества.

Для тех, кто хочет не только увидеть главную праздничную елку, в Киеве есть огромное количество мест, которые можно посетить на праздники вместе с друзьями и семьей. Катки, аттракционы и резиденция Санты — все эти места уже открыты для гостей. Где провести Новый год 2022 в Киеве — читайте в материале Фактов ICTV.