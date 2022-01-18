Що можна зробити з ялинки, щоб її не викидати: корисні поради

Вчора, 17 січня, почали демонтаж головної ялинки країни. Згортається і Різдвяний ярмарок на Софійській площі столиці. Чимало людей теж починають розбирати домашні святкові дерева, але їх не обов’язково викидати на смітник.

Корисні поради, що можна зробити з ялинки, щоб її не викидати – далі в матеріалі.

Із хвої можна приготувати мило, провести ароматерапію, зібрати добривну тирсу та нагодувати тварин у зоопарку.

Для того, щоб приготувати запашне мило, знадобиться лише кілька інгредієнтів – гліцерин, підсилювач аромату, масло персикової кісточки, а також подрібнена ялинка.

– Зібрані голочки слід подрібнити в блендері чи кавомолці, – радить майстриня.

Для того, щоб зробити мило, треба взяти мильну основу і розтопити її. Буквально 2-3 хвилини. Таку основу можна придбати у спеціалізованому магазині. Вартість – від 40 грн до 80 грн за 250 грамів.

Гліцерин гарно зволожує шкіру, особливо в зимовий період. Буквально декілька крапель. Потім добавляємо підсилювач аромату та масло персикової кісточки, яке надає ніжність шкірі. Тоді додаємо до суміші подрібнену хвою, ретельно перемішуємо та заливаємо в форму. За 30 хвилин мило готове.

Таке мило матиме ефект скрабу.

З гілок ялинки можна провести ароматерапію, але не довше 10 хвилин.

– За допомогою хвої можна на кілька хвилин перенестись у сосновий ліс. Для цього слід голочки залити окропом і поставити на помірний вогонь. Пропорція – одна столова ложка на 200 мілілітрів води, – сказала майстриня.

Якщо ж на схожі процедури часу немає, то можна віддати ялинку на утилізацію у спеціальні приймальні пункти, що працюють у кожному районі міста. Це простий, але також корисний спосіб позбутися святкового дерева.

Привезену на утилізацію ялинку подрібнюють на щепу – дрібненькі скалочки, які потім підсипають під молоді дерева.

– Ялинки прийматимуть у пунктах утилізації до середини лютого. Їхня хвоя іде також на поживу тваринам у зоопарк. Для бізонів, корів, кіз чи верблюдів – це чудове джерело вітамінів.

Раз в рік їм перепадає така пожива на святки, яка є непоганим підкормом, що містить вітамін С.

Раніше ми писали, що в Києві почали працювати пункти для утилізації святкових дерев. Куди віддати хвойне дерево після свят – читайте на Фактах ICTV.