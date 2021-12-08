2022 год – год Голубого, Водяного Тигра! Поэтому предлагаем подать на новогодний стол этого зверя. Конечно, ехать и убивать никого не нужно. В нашем материале вы найдете рецепты вкуснейших и лучших салатов в виде символа 2022 года.

Салат Тигриная морда

Вкусный и простой рецепт, который понравится каждому.

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Ингредиенты:

Копченая курица — 1-2 окорочка

Картофель — 2 шт

Консервированная кукуруза – 150 гр

Плавленый сыр — 2 шт (сырный продукт не подойдет)

Красный лук – 1 шт (небольшой)

Соль по вкусу

Майонез

Морковь – 2 шт (отварная)

Яйца — 3 шт

Маслины

Способ приготовления:

Нарезаем все ингредиенты и высыпаем в миску. Заправляем майонезом и перемешиваем. На плоской тарелке рисуем майонезом контуры будущей морды тигра. Выкладываем слой салата и поправляем лопаткой бока. Сверху выкладываем морковь. Берем яйца и маслины и формируем глаза, нос и уши. Снизу выкладываем яйца и доделываем морду.

Салат Голубой Тигр

Наполните свой новогодний стол красками благодаря символу Нового года 2022.

Ингредиенты:

Куриная грудка – 400 гр

Сыр – 100 гр

Шампиньоны – 130 гр

Лук – 1 шт

Яйца – 2 шт

Огурец свежий – 150 гр

Огурцы маринованные – 2 шт

Картофель – 430 гр

Майонез – по вкусу

Соль/перец – по вкусу

Колбаса/карбонад

Маслины

Синий краситель

Способ приготовления:

В подсоленной воде варим куриные грудки, яйца и картофель до готовности. Готовую куриную грудку нарезаем мелкими кубиками.

Мелко нарезанный лук обжариваем на сковороде до золотистой корочки. Шампиньоны нарезаем слайсами и отправляем их жариться к луку, также до золотистой корочки. Свежие и маринованные огурцы режем маленьким кубиком. Отварные яйца, картофель и сыр натираем на большой терке.

Собираем салат: первым слоем выкладываем тертый картофель, придавая ему форму тигра, смазываем майонезом, затем выкладываем сыр и грибы, и снова смазываем майонезом, после кладем куриную грудку и огурцы, снова смазываем майонезом. Голубой цвет придаем крашеным майонезом, ушки, носик и язык вырезаем из колбасы, глаза и полосы делаем из маслин, усики из куриной грудки.

Салат Белый Тигр

Удивите гостей салатом в виде Белого Тигра.



Ингредиенты:

Мясо отварное – 300-400 гр

Мясо копченое – 200 гр

Грибы соленые – 200 гр

Горошек консервированный — 1 банка

Яйца – 3 шт

Петрушка – несколько веточек

Лук – 1/2 шт

Майонез – 240 гр

Чернослив – 5-6 шт

Способ приготовления:

Нарезаем все ингредиенты и высыпаем в миску. Заправляем майонезом и перемешиваем. Смазываем верх майонезом. Нарезаем и измельчаем яйца. Выкладываем верхний слой. Раскатываем чернослив скалкой для теста. Оставляем на 10 минут. Затем нарезаем его ломтиками и выкладываем сверху.