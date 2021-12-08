2022 год – год Голубого, Водяного Тигра! Поэтому предлагаем подать на новогодний стол этого зверя. Конечно, ехать и убивать никого не нужно. В нашем материале вы найдете рецепты вкуснейших и лучших салатов в виде символа 2022 года.
Салат Тигриная морда
Вкусный и простой рецепт, который понравится каждому.
Ингредиенты:
- Копченая курица — 1-2 окорочка
- Картофель — 2 шт
- Консервированная кукуруза – 150 гр
- Плавленый сыр — 2 шт (сырный продукт не подойдет)
- Красный лук – 1 шт (небольшой)
- Соль по вкусу
- Майонез
- Морковь – 2 шт (отварная)
- Яйца — 3 шт
- Маслины
Способ приготовления:
Нарезаем все ингредиенты и высыпаем в миску. Заправляем майонезом и перемешиваем. На плоской тарелке рисуем майонезом контуры будущей морды тигра. Выкладываем слой салата и поправляем лопаткой бока. Сверху выкладываем морковь. Берем яйца и маслины и формируем глаза, нос и уши. Снизу выкладываем яйца и доделываем морду.
Салат Голубой Тигр
Наполните свой новогодний стол красками благодаря символу Нового года 2022.
Ингредиенты:
- Куриная грудка – 400 гр
- Сыр – 100 гр
- Шампиньоны – 130 гр
- Лук – 1 шт
- Яйца – 2 шт
- Огурец свежий – 150 гр
- Огурцы маринованные – 2 шт
- Картофель – 430 гр
- Майонез – по вкусу
- Соль/перец – по вкусу
- Колбаса/карбонад
- Маслины
- Синий краситель
Способ приготовления:
В подсоленной воде варим куриные грудки, яйца и картофель до готовности. Готовую куриную грудку нарезаем мелкими кубиками.
Мелко нарезанный лук обжариваем на сковороде до золотистой корочки. Шампиньоны нарезаем слайсами и отправляем их жариться к луку, также до золотистой корочки. Свежие и маринованные огурцы режем маленьким кубиком. Отварные яйца, картофель и сыр натираем на большой терке.
Собираем салат: первым слоем выкладываем тертый картофель, придавая ему форму тигра, смазываем майонезом, затем выкладываем сыр и грибы, и снова смазываем майонезом, после кладем куриную грудку и огурцы, снова смазываем майонезом. Голубой цвет придаем крашеным майонезом, ушки, носик и язык вырезаем из колбасы, глаза и полосы делаем из маслин, усики из куриной грудки.
Салат Белый Тигр
Удивите гостей салатом в виде Белого Тигра.
Ингредиенты:
- Мясо отварное – 300-400 гр
- Мясо копченое – 200 гр
- Грибы соленые – 200 гр
- Горошек консервированный — 1 банка
- Яйца – 3 шт
- Петрушка – несколько веточек
- Лук – 1/2 шт
- Майонез – 240 гр
- Чернослив – 5-6 шт
Способ приготовления:
Нарезаем все ингредиенты и высыпаем в миску. Заправляем майонезом и перемешиваем. Смазываем верх майонезом. Нарезаем и измельчаем яйца. Выкладываем верхний слой. Раскатываем чернослив скалкой для теста. Оставляем на 10 минут. Затем нарезаем его ломтиками и выкладываем сверху.