2022 рік – рік Блакитного, Водяного Тигра! Тому пропонуємо подати на новорічний стіл цього звіра. Звичайно, їхати та вбивати нікого не потрібно. У нашому матеріалі ви знайдете рецепти найсмачніших та найкращих салатів у вигляді символа 2022 року.
Салат Тигряча морда
Смачний та нескладний рецепт, який сподобається кожному.
Інгредієнти:
- Копчена курка – 1-2 стегенця
- Картопля – 2 шт
- Консервована кукурудза – 150 гр
- Плавлений сир – 2 шт (сирний продукт не підійде)
- Червона цибуля – 1 шт (невелика)
- Сіль за смаком
- Майонез
- Морква – 2 шт (відварена)
- Яйця – 3 шт
- Маслини
Спосіб приготування:
Нарізаємо всі інгредієнти та висипаємо у миску. Заправляємо майонезом та перемішуємо. На плоскій тарілці малюємо майонезом контури майбутньої морди тигра. Викладаємо шар салата й виправляємо лопаткою боки. Зверху викладаємо моркву. Беремо яйця та маслини і формуємо очі, ніс та вуха. Знизу викладаємо яйця та доробляємо морду.
Салат Блакитний Тигр
Наповніть свій новорічний стіл барвами завдяки символу Нового року 2022.
Інгредієнти:
- Куряча грудка – 400 гр
- Сир – 100 гр
- Шампіньйони – 130 гр
- Цибуля – 1 шт
- Яйця – 2 шт
- Огірок свіжий – 150 гр
- Огірки мариновані – 2 шт
- Картопля – 430 гр
- Майонез – за смаком
- Сіль/перець – за смаком
- Ковбаса/карбонад
- Маслини
- Синій барвник
Спосіб приготування:
У підсоленій воді варимо курячі грудки, яйця і картоплю до готовності. Готову курячу грудку нарізаємо дрібними кубиками.
Дрібно нарізану цибулю обсмажуємо на сковороді до золотистої скоринки. Печериці нарізаємо слайсами і відправляємо їх смажитися до цибулі, також до золотистої скоринки. Свіжі та мариновані огірки ріжемо дрібним кубиком. Відварені яйця, картоплю та сир натираємо на великій тертці.
Збираємо салат: першим шаром у формі тигра викладаємо терту картоплю, змащуємо майонезом, потім викладаємо сир і гриби, і знову змащуємо майонезом, після чого кладемо курячу грудку і огірки, знову змащуємо майонезом. Блакитний колір надаємо фарбованим майонезом, вушка, носик і язик вирізаємо з ковбаси, очі і смуги робимо з маслин, вусики із курячої грудки.
Салат Білий Тигр
Здивуйте гостей салатом у вигляді Білого Тигра.
Інгредієнти:
- М’ясо відварене – 300-400 гр
- М’ясо копчене – 200 гр
- Гриби солоні – 200 гр
- Горошок консервований – 1 банка
- Яйця – 3 шт
- Петрушка – кілька гілочок
- Цибуля – 1/2 шт
- Майонез – 240 гр
- Чорнослив – 5-6 шт
Спосіб приготування:
Нарізаємо всі інгредієнти та висипаємо у миску. Заправляємо майонезом та перемішуємо. Змащуємо верх майонезом. Нарізаємо та подрібнюємо яйця. Викладаємо верхній шар. Розкатуємо чорнослив качалкою для тіста. Залишаємо на 10 хвилин. Потім нарізаємо його скибочками та викладаємо зверху.