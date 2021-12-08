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Як приготувати салат Тигр на Новий рік 2022 – три рецепти

8 Грудня 2021, 11:20
Анна Король редакторка розділу Lifestyle
Як приготувати салат Тигр на Новий рік 2022 – три рецепти

2022 рік – рік Блакитного, Водяного Тигра! Тому пропонуємо подати на новорічний стіл цього звіра. Звичайно, їхати та вбивати нікого не потрібно. У нашому матеріалі ви знайдете рецепти найсмачніших та найкращих салатів у вигляді символа 2022 року.

Салат Тигряча морда

Смачний та нескладний рецепт, який сподобається кожному.

Інгредієнти:

  • Копчена курка – 1-2 стегенця
  • Картопля – 2 шт
  • Консервована кукурудза – 150 гр
  • Плавлений сир – 2 шт (сирний продукт не підійде)
  • Червона цибуля – 1 шт (невелика)
  • Сіль за смаком
  • Майонез
  • Морква – 2 шт (відварена)
  • Яйця – 3 шт
  • Маслини

Спосіб приготування:

Нарізаємо всі інгредієнти та висипаємо у миску. Заправляємо майонезом та перемішуємо. На плоскій тарілці малюємо майонезом контури майбутньої морди тигра. Викладаємо шар салата й виправляємо лопаткою боки. Зверху викладаємо моркву. Беремо яйця та маслини і формуємо очі, ніс та вуха. Знизу викладаємо яйця та доробляємо морду.

Салат Блакитний Тигр

Наповніть свій новорічний стіл барвами завдяки символу Нового року 2022.

Інгредієнти:

  • Куряча грудка – 400 гр
  • Сир – 100 гр
  • Шампіньйони – 130 гр
  • Цибуля – 1 шт
  • Яйця – 2 шт
  • Огірок свіжий – 150 гр
  • Огірки мариновані – 2 шт
  • Картопля – 430 гр
  • Майонез – за смаком
  • Сіль/перець – за смаком
  • Ковбаса/карбонад
  • Маслини
  • Синій барвник

Спосіб приготування:

У підсоленій воді варимо курячі грудки, яйця і картоплю до готовності. Готову курячу грудку нарізаємо дрібними кубиками.

Дрібно нарізану цибулю обсмажуємо на сковороді до золотистої скоринки. Печериці нарізаємо слайсами і відправляємо їх смажитися до цибулі, також до золотистої скоринки. Свіжі та мариновані огірки ріжемо дрібним кубиком. Відварені яйця, картоплю та сир натираємо на великій тертці.

Збираємо салат: першим шаром у формі тигра викладаємо терту картоплю, змащуємо майонезом, потім викладаємо сир і гриби, і знову змащуємо майонезом, після чого кладемо курячу грудку і огірки, знову змащуємо майонезом. Блакитний колір надаємо фарбованим майонезом, вушка, носик і язик вирізаємо з ковбаси, очі і смуги робимо з маслин, вусики із курячої грудки.

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Салат Білий Тигр

Здивуйте гостей салатом у вигляді Білого Тигра.

Інгредієнти:

  • М’ясо відварене – 300-400 гр
  • М’ясо копчене  – 200 гр
  • Гриби солоні – 200 гр
  • Горошок консервований – 1 банка
  • Яйця – 3 шт
  • Петрушка – кілька гілочок
  • Цибуля – 1/2 шт
  • Майонез – 240 гр
  • Чорнослив – 5-6 шт

Спосіб приготування:

Нарізаємо всі інгредієнти та висипаємо у миску. Заправляємо майонезом та перемішуємо. Змащуємо верх майонезом. Нарізаємо та подрібнюємо яйця. Викладаємо верхній шар. Розкатуємо чорнослив качалкою для тіста. Залишаємо на 10 хвилин. Потім нарізаємо його скибочками та викладаємо зверху.

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