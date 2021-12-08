2022 рік – рік Блакитного, Водяного Тигра! Тому пропонуємо подати на новорічний стіл цього звіра. Звичайно, їхати та вбивати нікого не потрібно. У нашому матеріалі ви знайдете рецепти найсмачніших та найкращих салатів у вигляді символа 2022 року.

Салат Тигряча морда

Смачний та нескладний рецепт, який сподобається кожному.

Інгредієнти:

Копчена курка – 1-2 стегенця

Картопля – 2 шт

Консервована кукурудза – 150 гр

Плавлений сир – 2 шт (сирний продукт не підійде)

Червона цибуля – 1 шт (невелика)

Сіль за смаком

Майонез

Морква – 2 шт (відварена)

Яйця – 3 шт

Маслини

Спосіб приготування:

Нарізаємо всі інгредієнти та висипаємо у миску. Заправляємо майонезом та перемішуємо. На плоскій тарілці малюємо майонезом контури майбутньої морди тигра. Викладаємо шар салата й виправляємо лопаткою боки. Зверху викладаємо моркву. Беремо яйця та маслини і формуємо очі, ніс та вуха. Знизу викладаємо яйця та доробляємо морду.

Салат Блакитний Тигр

Наповніть свій новорічний стіл барвами завдяки символу Нового року 2022.

Інгредієнти:

Куряча грудка – 400 гр

Сир – 100 гр

Шампіньйони – 130 гр

Цибуля – 1 шт

Яйця – 2 шт

Огірок свіжий – 150 гр

Огірки мариновані – 2 шт

Картопля – 430 гр

Майонез – за смаком

Сіль/перець – за смаком

Ковбаса/карбонад

Маслини

Синій барвник

Спосіб приготування:

У підсоленій воді варимо курячі грудки, яйця і картоплю до готовності. Готову курячу грудку нарізаємо дрібними кубиками.

Дрібно нарізану цибулю обсмажуємо на сковороді до золотистої скоринки. Печериці нарізаємо слайсами і відправляємо їх смажитися до цибулі, також до золотистої скоринки. Свіжі та мариновані огірки ріжемо дрібним кубиком. Відварені яйця, картоплю та сир натираємо на великій тертці.

Збираємо салат: першим шаром у формі тигра викладаємо терту картоплю, змащуємо майонезом, потім викладаємо сир і гриби, і знову змащуємо майонезом, після чого кладемо курячу грудку і огірки, знову змащуємо майонезом. Блакитний колір надаємо фарбованим майонезом, вушка, носик і язик вирізаємо з ковбаси, очі і смуги робимо з маслин, вусики із курячої грудки.

Салат Білий Тигр

Здивуйте гостей салатом у вигляді Білого Тигра.

Інгредієнти:

М’ясо відварене – 300-400 гр

М’ясо копчене – 200 гр

Гриби солоні – 200 гр

Горошок консервований – 1 банка

Яйця – 3 шт

Петрушка – кілька гілочок

Цибуля – 1/2 шт

Майонез – 240 гр

Чорнослив – 5-6 шт

Спосіб приготування:

Нарізаємо всі інгредієнти та висипаємо у миску. Заправляємо майонезом та перемішуємо. Змащуємо верх майонезом. Нарізаємо та подрібнюємо яйця. Викладаємо верхній шар. Розкатуємо чорнослив качалкою для тіста. Залишаємо на 10 хвилин. Потім нарізаємо його скибочками та викладаємо зверху.