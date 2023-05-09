Лето — это не только сезон поедания фруктов и овощей, но и период закруток и консервации на зиму. Одним из самых кропотливых процессов в этом деле является подготовка плодов к закрутке.
Больше всего времени отнимает очистка черешен и вишен от косточек. Как быстро и легко вынуть косточки из черешен — читайте в материале Фактов ICTV.
С помощью скрепки
Этот обычный канцелярский предмет действительно может помочь быстро вынуть все косточки из черешен. Для этого вам понадобится:
- Раскрутить скрепку, чтобы она стала длиннее и вам было ее удобнее держать.
- Загнутым краем воткнуть скрепку в вишню, прокрутить и быстро достать косточку.
Кстати, вместо скрепки можно использовать булавку.
Бутылка и деревянная палочка
Чтобы воспользоваться этим лайфхаком, вам необходимо взять стеклянную бутылку с узеньким горлышком и положить ягоду так, чтобы она не падала внутрь.
Теперь деревянной палочкой проштыкните черешню и протолкните косточку внутрь бутылки.
Косточки остаются в бутылке, а ягоды – снаружи.
С помощью палки
Для этого метода вы можете использовать коктейльную соломинку, деревянную шпажку или тонкую цилиндрическую палочку. Главное, чтобы предмет был не намного больше размера черешни.
Дальше все просто:
- Воткните палочку в черешню.
- Надавите на палочку и вытолкните ее вместе с косточкой наружу.
Довольно легкий и быстрый способ!
С помощью металлического конуса
Вам необходимо положить черешню на конус и начать давить на ягоду.
В результате мякоть черешни остается у вас в руках, а косточка проваливается в отверстие.