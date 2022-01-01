Кутья — традиционное блюдо, которое должно быть на каждом рождественском столе. Именно оно символизирует жертву Богу, поскольку пшеница и мед являются сакральной частью святой вечери.
Экс-судья кулинарного шоу МастерШеф Елизавета Глинская поделилась рецептом кутьи из пшеницы с узваром.
Ингредиенты:
- пшеница — 200 г пшеницы (перловка или спельта — 1 стакан объемом 250 мл);
- вода — 600 мл (2,4 стакана объемом 250 мл);
- мак — 30 г (2 ст. л.);
- обжаренные грецкие орехи — 50 г (1,5-2 ст. л.);
- сухофрукты — по желанию;
- мед — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- узвар из сухофруктов (груши, чернослив, вяленая вишня).
Способ приготовления:
- Промойте крупу.
- Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте минимум на пять часов.
- Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте.
- Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут.
- Для того, чтобы приготовить узвар необходимо залить сухофрукты водой и проварить.
- Заправьте кутью узваром, медом, дроблеными орехами, а также по желанию сухофруктами.
Ранее мы делились рождественским рецептом от украинского шеф-повара и ведущей шоу МастерШеф Ольги Мартыновской. Она рассказала, как приготовить утиную грудку с грушей.
Это традиционное блюдо, которое часто выставляют на праздничный стол во время Рождества.