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Рождественская кутья из пшеницы — пошаговый рецепт приготовления

1 января 2022, 18:23
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Рождественская кутья из пшеницы — пошаговый рецепт приготовления

Кутья — традиционное блюдо, которое должно быть на каждом рождественском столе. Именно оно символизирует жертву Богу, поскольку пшеница и мед являются сакральной частью святой вечери.

Экс-судья кулинарного шоу МастерШеф Елизавета Глинская поделилась рецептом кутьи из пшеницы с узваром.

Ингредиенты:

  • пшеница — 200 г пшеницы (перловка или спельта — 1 стакан объемом 250 мл);
  • вода — 600 мл (2,4 стакана объемом 250 мл);
  • мак — 30 г (2 ст. л.);
  • обжаренные грецкие орехи — 50 г (1,5-2 ст. л.);
  • сухофрукты — по желанию;
  • мед — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • узвар из сухофруктов (груши, чернослив, вяленая вишня).

Способ приготовления:

  1. Промойте крупу.
  2. Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте минимум на пять часов.
  3. Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте.
  4. Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут.
  5. Для того, чтобы приготовить узвар необходимо залить сухофрукты водой и проварить.
  6. Заправьте кутью узваром, медом, дроблеными орехами, а также по желанию сухофруктами.
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Ранее мы делились рождественским рецептом от украинского шеф-повара и ведущей шоу МастерШеф Ольги Мартыновской. Она рассказала, как приготовить утиную грудку с грушей.

Это традиционное блюдо, которое часто выставляют на праздничный стол во время Рождества.

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