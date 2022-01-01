Кутья — традиционное блюдо, которое должно быть на каждом рождественском столе. Именно оно символизирует жертву Богу, поскольку пшеница и мед являются сакральной частью святой вечери.

Экс-судья кулинарного шоу МастерШеф Елизавета Глинская поделилась рецептом кутьи из пшеницы с узваром.

Ингредиенты:

пшеница — 200 г пшеницы (перловка или спельта — 1 стакан объемом 250 мл);

вода — 600 мл (2,4 стакана объемом 250 мл);

мак — 30 г (2 ст. л.);

обжаренные грецкие орехи — 50 г (1,5-2 ст. л.);

сухофрукты — по желанию;

мед — по вкусу;

соль — по вкусу;

узвар из сухофруктов (груши, чернослив, вяленая вишня).

Способ приготовления:

Промойте крупу. Залейте водой в пропорции 1:3 и оставьте минимум на пять часов. Добавьте соль и отварите на среднем огне до готовности. Периодически помешивайте. Добавьте мак, перемешайте. Накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут. Для того, чтобы приготовить узвар необходимо залить сухофрукты водой и проварить. Заправьте кутью узваром, медом, дроблеными орехами, а также по желанию сухофруктами.

Ранее мы делились рождественским рецептом от украинского шеф-повара и ведущей шоу МастерШеф Ольги Мартыновской. Она рассказала, как приготовить утиную грудку с грушей.

Это традиционное блюдо, которое часто выставляют на праздничный стол во время Рождества.