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Різдвяна кутя з пшениці – покроковий рецепт приготування

1 Січня 2022, 18:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Різдвяна кутя з пшениці – покроковий рецепт приготування

Кутя – традиційна страва, яка має бути на кожному різдвяному столі. Саме вона символізує жертву Богу, оскільки пшениця та мед є сакральною частиною святої вечері.

Екс-суддя кулінарного шоу МастерШеф Єлизавета Глінська поділилася рецептом куті з пшениці з узваром.

Інгредієнти:

  • пшениця – 200 г пшениці (перлівка чи спельта – 1 склянка об’ємом 250 мл);
  • вода – 600 мл (2,4 склянки обсягом 250 мл);
  • мак – 30 г (2 ст. л.);
  • обсмажені волоські горіхи – 50 г (1,5-2 ст. л.);
  • сухофрукти – за бажанням;
  • мед – за смаком;
  • сіль за смаком;
  • узвар із сухофруктів (груши, чорнослив, в’ялена вишня).

Спосіб приготування:

  1. Промийте крупу.
  2. Залийте водою у пропорції 1:3 та залиште мінімум на п’ять годин.
  3. Додати сіль і відварити на середньому вогні до готовності. Періодично помішуйте.
  4. Додайте мак, перемішайте. Накрийте кришкою, залиште на 15-20 хвилин.
  5. Для того, щоб приготувати узвар, необхідно залити сухофрукти водою і проварити.
  6. Заправте кутю узваром, медом, подрібненими горіхами, а також за бажанням сухофруктами.
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Раніше ми ділилися різдвяним рецептом від українського шеф-кухаря та ведучої шоу МастерШеф Ольги Мартиновської. Вона розповіла, як приготувати качину грудку з грушею.

Це традиційна страва, яку часто виставляють на святковий стіл під час Різдва.

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