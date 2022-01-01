Кутя – традиційна страва, яка має бути на кожному різдвяному столі. Саме вона символізує жертву Богу, оскільки пшениця та мед є сакральною частиною святої вечері.
Екс-суддя кулінарного шоу МастерШеф Єлизавета Глінська поділилася рецептом куті з пшениці з узваром.
Інгредієнти:
- пшениця – 200 г пшениці (перлівка чи спельта – 1 склянка об’ємом 250 мл);
- вода – 600 мл (2,4 склянки обсягом 250 мл);
- мак – 30 г (2 ст. л.);
- обсмажені волоські горіхи – 50 г (1,5-2 ст. л.);
- сухофрукти – за бажанням;
- мед – за смаком;
- сіль за смаком;
- узвар із сухофруктів (груши, чорнослив, в’ялена вишня).
Спосіб приготування:
- Промийте крупу.
- Залийте водою у пропорції 1:3 та залиште мінімум на п’ять годин.
- Додати сіль і відварити на середньому вогні до готовності. Періодично помішуйте.
- Додайте мак, перемішайте. Накрийте кришкою, залиште на 15-20 хвилин.
- Для того, щоб приготувати узвар, необхідно залити сухофрукти водою і проварити.
- Заправте кутю узваром, медом, подрібненими горіхами, а також за бажанням сухофруктами.
Раніше ми ділилися різдвяним рецептом від українського шеф-кухаря та ведучої шоу МастерШеф Ольги Мартиновської. Вона розповіла, як приготувати качину грудку з грушею.
Це традиційна страва, яку часто виставляють на святковий стіл під час Різдва.