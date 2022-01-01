Кутя – традиційна страва, яка має бути на кожному різдвяному столі. Саме вона символізує жертву Богу, оскільки пшениця та мед є сакральною частиною святої вечері.

Екс-суддя кулінарного шоу МастерШеф Єлизавета Глінська поділилася рецептом куті з пшениці з узваром.

Інгредієнти:

пшениця – 200 г пшениці (перлівка чи спельта – 1 склянка об’ємом 250 мл);

вода – 600 мл (2,4 склянки обсягом 250 мл);

мак – 30 г (2 ст. л.);

обсмажені волоські горіхи – 50 г (1,5-2 ст. л.);

сухофрукти – за бажанням;

мед – за смаком;

сіль за смаком;

узвар із сухофруктів (груши, чорнослив, в’ялена вишня).

Спосіб приготування:

Промийте крупу. Залийте водою у пропорції 1:3 та залиште мінімум на п’ять годин. Додати сіль і відварити на середньому вогні до готовності. Періодично помішуйте. Додайте мак, перемішайте. Накрийте кришкою, залиште на 15-20 хвилин. Для того, щоб приготувати узвар, необхідно залити сухофрукти водою і проварити. Заправте кутю узваром, медом, подрібненими горіхами, а також за бажанням сухофруктами.

Раніше ми ділилися різдвяним рецептом від українського шеф-кухаря та ведучої шоу МастерШеф Ольги Мартиновської. Вона розповіла, як приготувати качину грудку з грушею.

Це традиційна страва, яку часто виставляють на святковий стіл під час Різдва.