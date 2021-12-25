Украинская шеф-повар и ведущая шоу МастерШеф Ольга Мартыновская поделилась рецептом утиной грудки с грушей. Это традиционное блюдо часто выставляют на праздничный стол во время Рождества. Этот праздник принято отмечать в кругу семьи, так что ваши близкие точно оценят это изысканное блюдо.

— Советую выбирать породу утки Мулард — она как украинская, так и французская. Последняя, конечно, дороже, однако невероятно вкусная, — делится своим советом Ольга.

Как приготовить утиную грудку с грушей — читайте далее в материале.

Ингредиенты:

филе утки;

чеснок;

груши;

чабрец.

Способ приготовления:

Хорошо общипайте кожицу – ведь это главная фишка блюда, и выбрасывать ее в мусорку жалко; На кожице сделайте легкие надрезы – это не для красоты, а для вытапливания жира; Положите грудинку кожицей вниз на теплую сковороду — таким образом, жир будет таять умеренно. Если бросить на горячую сковороду — обжарится корочка, но жиру будет труднее выйти; Когда жир выделится, добавьте чеснок и чабрец. Постоянно поливайте грудинку жиром – эта техника готовки называется arrosage; Доготовьте филе на сковороде — ни в коем случае не кладите в духовой шкаф. И не заворачивайте готовую утку в фольгу – шкурка из хрустящей превратится в мокрую; Температура внутри должна быть 62-64°С.

— Такое блюдо подходит со слегка сладкими соусами и гарнирами. Но прошу вас, не переборщите. И не добавляйте дополнительно сахара, чтобы не сделать варенье вместо соуса, — делится секретом Ольга.

Рецепт утиной грудки с грушей достаточно прост — ингредиенты можно легко найти практически на каждой кухне. Главное — следовать советам.

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