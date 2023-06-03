Уход за растениями предполагает не только полив или пересадку время от времени, но и обрезку побегов вазона. В этот раз Факты ICTV вместе с экспертом по растению Лилианой Лавринец разбирались, как обрезать денежное дерево и когда это нужно делать.

Когда обрезать денежное дерево

Все же, когда лучше обрезать толстянку, и вообще, нужно ли это делать — такими вопросами часто задаются обладатели этого растений. Эксперт отмечает, что основная обрезка денежного дерева производится в начале вегетации. Этот период, когда денежное дерево быстро начинает размножаться молодыми побегами, чаще всего приходится именно на весну. Обрезка же денежного дерева делается для того, чтобы вся энергия роста растения уходила в нужное русло – укрепление стебля и корня.

При этом нужно укоротить верхушку и боковые ветви растения, а растущие побеги вниз и внутрь кроны полностью обрезать.

Обрезка нужна еще и тогда, когда не слишком толстый стебель денежного дерева не выдержал вес листьев и начал гнуться, или даже надломился под тяжестью. Естественно, в этом случае нужно прибегать к способу обрезки денежного дерева.

— Расскажу вполне реальную ситуацию, когда был не очень сильный и толстый стебель, и он просто не выдержал веса листьев. Да даже бывает такое, что толстянка не просто гнется, а еще и ломается от тяжести собственного веса. Допустим такую ситуацию, что все же стебель сломался, что делать? Обновляем срез на обеих половинах дерева, нижнюю часть обрабатываем средствами для дезинфекции, то есть корицей, активированным углем, или перекисью водорода. А верхнюю ставим в воду, и она хорошо укоренится, – говорит специалист по растениям.

Кстати, обрезка денежного дерева производится не только для хорошего функционирования растения, к нему также следует прибегнуть в случае поражения растения болезнями или вредителями. Чтобы спасти толстянку, обрабатываем ее разными микстурами против того или иного заболевания и обрезаем пораженные участки таким способом, как будет описано ниже.

Также денежное дерево нуждается в обрезке, когда необходимо приостановить, или наоборот, простимулировать рост.

И еще денежное дерево обрезают для омоложения растения. Эксперт отмечает, что каждое растение время от времени нуждается в проведении такой процедуры.

— Обрезку выполняют перед периодом покоя и каждую весну, — добавляет Лавринец.

То есть обрезку ветвей дерева на определенную длину в зависимости от формы кроны следует проводить по мере необходимости, но только 1 раз в год – ранней весной.

Как обрезать денежное дерево

Когда наступил тот самый период период активного роста и вы увидели, что растение начало идти вверх, развиваться, берите ножницы или нож, важно, чтобы они были острыми – и приступайте к обрезке денежного дерева. Почему это должны быть именно острые орудия? Чтобы вазон не рвать, а легонько обрезать.

Эксперт отмечает, что обрезать денежное дерево нужно ровным срезом, без всяких выступов и холмов. После обрезки необходимо для дезинфекции обработать место среза корицей, перетертым активированным углем или перекисью водорода.

При этом специалист по растениям советует не выбрасывать обрезанные части денежного дерева, а поставить в воду укореняться, возможно, они также пустят побеги.

Если же денежное дерево пришлось обрезать не по плану, а после того, как стебель сломался или слишком наклонился под тяжестью листьев, то следует не забывать об уходе в этот период.

— Не забывайте об уходе, который так важен в данной ситуации. Срез на растении иногда нужно обрабатывать дезинфицирующими средствами, а воду, где стоят обрезанные части денежного дерева, менять раз в неделю. Также не забываем опрыскивать листья растения и протирать их. Чтобы все было хорошо, вазон должен стоять в правильном месте, а именно на подоконнике солнечной стороны квартиры. Помните, для любого вазона самое главное – это уход, – говорит Лавринец.

Можно ли полностью обрезать денежное дерево

Эксперт по растениям отмечает, что полностью обрезать толстянку — можно.

– Это то же самое, когда оно ломается, например. Проводить процедуру обрезки денежного дерева следует по той же схеме. И не стоит этого пугаться, растение восстановится и пойдет в рост с новой и большей силой, — говорит Лавринец.

Единственное, стоит выбрать оптимальное время для проведения процедуры и соблюдать все правила обрезки.