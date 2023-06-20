Москитная сетка – надежный спасатель от насекомых. Сделать ее не так сложно, как кажется. К тому же сетка, сделанная в домашних условиях, обходиться гораздо дешевле, чем покупная.

Для этого дела важно брать прочные и качественные материалы, чтобы уровень защиты от насекомых был выше. Также нельзя забывать о креплениях и замерах, на это уйдет немало времени. Как сделать москитную сетку для пластиковых окон – читайте в материале.

Делая москитную сетку дома, не забывайте о важных моментах:

Из какого материала сделано окно (дерево или пластик). Вид жилья, этажность здания, если речь идет о квартире. Режим открывания окон и его частота. Есть ли у вас домашние животные.

Исходя из всех этих условий, выберете материал, конструкцию сетки (рамочную или безрамочную), способ крепления.

Как сделать москитную сетку для пластиковых окон: пошаговая инструкция

Для того чтобы сделать сетку своими руками, вам понадобятся следующие инструменты:

Кабель-канал с сечением в виде прямоугольника. Его длина должна соответствовать внешнему периметру рамы. Металлические уголки (4 шт). Заклепки (16 шт). Дрель и пилка по металлу.

Инструкция: