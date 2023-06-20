Москитная сетка – надежный спасатель от насекомых. Сделать ее не так сложно, как кажется. К тому же сетка, сделанная в домашних условиях, обходиться гораздо дешевле, чем покупная.
Для этого дела важно брать прочные и качественные материалы, чтобы уровень защиты от насекомых был выше. Также нельзя забывать о креплениях и замерах, на это уйдет немало времени. Как сделать москитную сетку для пластиковых окон – читайте в материале.
Делая москитную сетку дома, не забывайте о важных моментах:
- Из какого материала сделано окно (дерево или пластик).
- Вид жилья, этажность здания, если речь идет о квартире.
- Режим открывания окон и его частота.
- Есть ли у вас домашние животные.
Исходя из всех этих условий, выберете материал, конструкцию сетки (рамочную или безрамочную), способ крепления.
Как сделать москитную сетку для пластиковых окон: пошаговая инструкция
Для того чтобы сделать сетку своими руками, вам понадобятся следующие инструменты:
- Кабель-канал с сечением в виде прямоугольника. Его длина должна соответствовать внешнему периметру рамы.
- Металлические уголки (4 шт).
- Заклепки (16 шт).
- Дрель и пилка по металлу.
Инструкция:
- Для создания сетки измерьте периметр окна, а затем вырежьте из кабеля куски нужного размера под углом 45 градусов.
- Эти части сложите в форме прямоугольника, а сверху наложите уголки.
- После этого сделайте с помощью дрели отверстия в кабеле так, чтобы они совпадали с уже имеющимися отверстиями в уголках, и соедините их заклепками.
- Вставьте сетку и прикрепите ее с помощью степлера и заклепок.
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