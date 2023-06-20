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Проще не бывает: как сделать москитную сетку для пластиковых окон своими руками

20 июня 2023, 18:29
Анна Голишевская редактор ленты
Сітка
Источник: Unsplash

Москитная сетка – надежный спасатель от насекомых. Сделать ее не так сложно, как кажется. К тому же сетка, сделанная в домашних условиях, обходиться гораздо дешевле, чем покупная.

Для этого дела важно брать прочные и качественные материалы, чтобы уровень защиты от насекомых был выше. Также нельзя забывать о креплениях и замерах, на это уйдет немало времени. Как сделать москитную сетку для пластиковых окон – читайте в материале.

Делая москитную сетку дома, не забывайте о важных моментах:

  1. Из какого материала сделано окно (дерево или пластик).
  2. Вид жилья, этажность здания, если речь идет о квартире.
  3. Режим открывания окон  и его частота.
  4. Есть ли у вас домашние животные.

Исходя из всех этих условий, выберете материал, конструкцию сетки (рамочную или безрамочную), способ крепления.

Как сделать москитную сетку для пластиковых окон: пошаговая инструкция

Для того чтобы сделать сетку своими руками, вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Кабель-канал с сечением в виде прямоугольника. Его длина должна соответствовать внешнему периметру рамы.
  2. Металлические уголки (4 шт).
  3. Заклепки (16 шт).
  4. Дрель и пилка по металлу.

Инструкция:

  1. Для создания сетки измерьте периметр окна, а затем вырежьте из кабеля куски нужного размера под углом 45 градусов.
  2. Эти части сложите в форме прямоугольника, а сверху наложите уголки.
  3. После этого сделайте с помощью дрели отверстия в кабеле так, чтобы они совпадали с уже имеющимися отверстиями в уголках, и соедините их заклепками.
  4. Вставьте сетку и прикрепите ее с помощью степлера и заклепок.
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