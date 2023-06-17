Прекрасные тёплые и солнечные дни легко могут испортить навязчивые мошки. Как сделать так, чтобы они не досаждали во время летнего отдыха на природе? Конкретные действия, чтобы не кусали мошки – читайте в материале Фактов ICTV.

Кусают мошки: что делать

Через 30 минут после укуса мошек появляется припухлость и отек, возникает ощущение зуда, а может даже начаться аллергия. Дело в том, что в слюне насекомых содержатся ядовитые вещества, способные токсично повлиять на организм человека. В то же время расчесывание мест укусов способствует распространению инфекции. Тут помогут специальные методы, способные предотвратить укусы мошек.

Правильно выбирайте место

Избегайте мест вблизи пресноводных водоемов: рек, озер и прудов. Это любимые места мошек, поскольку здесь рождаются их личинки.

Репелленты

Всегда берите с собой на природу репелленты. Это природные или синтетические химические вещества, применяемые в бытовых целях для отпугивания не только мошек, но и других насекомых. Однако помните, что для детей средства необходимо выбирать с осторожностью. Всегда смотрите, чтобы на упаковке было указано, что этот спрей или мазь можно использовать для ребенка.

Не стоит выбирать и универсальные средства “три в одном”, поскольку они либо токсичны, либо малоэффективны.

Репеллент своими руками

Средство, способное предотвратить укусы мошек, можно сделать и на собственной кухне. Возьмите 1 чайную ложку ванили и растворите в 50 мл воды.

После этого поместите в раствор ватный тампон, отожмите его и протрите открытые участки кожи. Можно также опрыскивать ванильной водой одежду или помещение.

Действие такой смеси сохраняется в течение четырех часов, а срок годности раствора – 4 дня.

Лаванда, гвоздика, мята

Чтобы не кусали мошки, пригодятся и народные методы. Возьмите лаванду, гвоздику, мяту, можно в виде эфирных масел, и нанесите на кожу. Их сильный запах тоже способен отпугнуть мошек.

Но будьте осторожны, поскольку эти растения также могут вызвать аллергическую реакцию. Поэтому сначала нанесите несколько капель на небольшой участок тела и подождите некоторое время. Если нет покраснения или других проявлений аллергии, можете смело использовать то или иное растение в борьбе с мошками.

Поможет отпугнуть насекомых и эфирное масло чайного дерева, которое можно добавить в обычный крем для рук.

Одежда

Не забывайте и о соответствующей одежде, когда отправляетесь на природу летом. Она способна защитить ваше тело от укусов мошек. Поэтому остановите свой выбор на рубашке с рукавами и длинных брюках. Обувь также лучше выбирать закрытую, особенно на вечер.

Желательно, чтобы одежда была широкой, из более легких, но плотных тканей, если на улице высокая температура воздуха.

Избегайте ароматизированных продуктов

Шампуни и духи с приятным запахом привлекают внимание не только лиц противоположного пола, но и насекомых. Так что лучше оставьте их для досуга и не используйте на природе.

Оконные сетки

Дома от мошек защититься легче – просто нужно установить оконные сетки.

Если же в вашем доме их нет, то держите двери и окна закрытыми или прикройте их тонкой сеткой или дверными бортами. Так насекомые не попадут внутрь дома.

Их также может отпугнуть потолочный или напольный вентилятор.

Что делать, если вас искусали мошки

Если место укуса невыносимо чешется и имеет ужасный вид, повысилась температура тела, увеличились лимфоузлы, а давление упало — срочно звоните вашему семейному врачу. Никакого самолечения в таком случае быть не может, поскольку это, скорее всего, проявление сильной аллергической реакции.

Помните, что не стоит расчесывать место укуса, поскольку выделяется биологически активное вещество — гестамин, которое и вызывает сильный зуд. То есть, чем сильнее вы будете чесать, тем больше будет чесаться.

Кроме того, есть большая вероятность занесения инфекции. Для обеззараживания места укуса можно воспользоваться растворами, содержащими спирт. Или взять салициловую или борную кислоту, нашатырный спирт, разведенный с водой или содовый раствор. Это также облегчит зуд.

Для преодоления этих неприятных ощущений также стоит принять противоаллергические препараты, приобретенные в аптеке.

К слову, Факты ICTV писали, что делать во время укусов насекомых и рептилий.