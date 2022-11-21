Многие украинцы при отключении света ищут способ хранения продуктов без холодильника. Использование балкона при этом — наиболее доступный и дешевый способ продлить срок годности овощей, фруктов и мяса.

Однако следует не допускать резких перепадов температур и защитить продукты от воздействия солнечных лучей.

При каких температурах на улице можно хранить продукты на балконе — читайте в материале Фактов ICTV.

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Для того, чтобы правильно хранить продукты на балконе, нужно соблюдать все условия и правила, чтобы сохранить все вкусовые качества и полезные свойства пищи.

Чтобы решить, можно ли хранить овощи и фрукты зимой на балконе, повесьте там градусник и следите за температурой.

Условия хранения овощей и фруктов: допустимая температура

для того, чтобы сохранить картофель, его нужно держать на балконе с температурой от 2 до 3°C;

морковь, свекла и репа сохраняются при температуре от 0 до 2°C;

чеснок можно хранить от –1 до 3°C;

лук сохраняет свои полезные свойства при 0 – 1°C;

капусту можно хранить от –1 до 2°C;

груши хранят при температуре от –1 до 5°C;

яблоки и другие фрукты следует хранить на балконе с соблюдением температуры от 1 до 2°C.

Можно ли хранить мясо на балконе зимой и как это правильно сделать

Перед тем как хранить мясо на балконе, нужно тщательно подготовиться:

не мойте его водой. Если мясо перед вынесением на балкон вы измельчили на куски, мыть водой их нельзя. Сок, выделяемый при мытье, спровоцирует развитие бактерий;

если вы хотите очистить мясо, просто проведите по нему острым ножом;

подготовьте тару с плотно закрывающейся крышкой;

если ставите емкость с заготовками в амбар или шкаф на балконе, приоткройте его дверцу. Так вы обеспечите циркуляцию холодного воздуха и не допустите сильного повышения или понижения температуры.

Срок хранения мяса без холодильника на балконе