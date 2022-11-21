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Как правильно хранить продукты на балконе и при какой температуре

21 ноября 2022, 13:27
Анна Голишевская Редактор сайта
Продукти
Источник: Unsplash

Многие украинцы при отключении света ищут способ хранения продуктов без холодильника. Использование балкона при этом — наиболее доступный и дешевый способ продлить срок годности овощей, фруктов и мяса.

Однако следует не допускать резких перепадов температур и защитить продукты от воздействия солнечных лучей.

При каких температурах на улице можно хранить продукты на балконе — читайте в материале Фактов ICTV.

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Для того, чтобы правильно хранить продукты на балконе, нужно соблюдать все условия и правила, чтобы сохранить все вкусовые качества и полезные свойства пищи.

Чтобы решить, можно ли хранить овощи и фрукты зимой на балконе, повесьте там градусник и следите за температурой.

Условия хранения овощей и фруктов: допустимая температура

  • для того, чтобы сохранить картофель, его нужно держать на балконе с температурой от 2 до 3°C;
  • морковь, свекла и репа сохраняются при температуре от 0 до 2°C;
  • чеснок можно хранить от –1 до 3°C;
  • лук сохраняет свои полезные свойства при 0 – 1°C;
  • капусту можно хранить от –1 до 2°C;
  • груши хранят при температуре от –1 до 5°C;
  • яблоки и другие фрукты следует хранить на балконе с соблюдением температуры от 1 до 2°C.

Можно ли хранить мясо на балконе зимой и как это правильно сделать

Перед тем как хранить мясо на балконе, нужно тщательно подготовиться:

  • не мойте его водой. Если мясо перед вынесением на балкон вы измельчили на куски, мыть водой их нельзя. Сок, выделяемый при мытье, спровоцирует развитие бактерий;
  • если вы хотите очистить мясо, просто проведите по нему острым ножом;
  • подготовьте тару с плотно закрывающейся крышкой;
  • если ставите емкость с заготовками в амбар или шкаф на балконе, приоткройте его дверцу. Так вы обеспечите циркуляцию холодного воздуха и не допустите сильного повышения или понижения температуры.

Срок хранения мяса без холодильника на балконе

  • если храните в специальной таре (кастрюле), то от 7 до 10 дней при температуре до +4°C;
  • если температура колеблется от +5 до +7°C — не более 3 суток;
  • в маринаде при температуре до +7°C — до 3 суток.
  • важно помнить, что чем ниже температура воздуха на балконе, тем больше мясо не испортится.
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