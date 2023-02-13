Если вы купили подарок небольших размеров, коробку к нему можно сделать своими руками. Для этого не нужно быть мастером макраме, достаточно запастись необходимыми материалами и терпением. Как сделать коробку из бумаги – читайте в материале.
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Шаг 1. Подготовка материалов
Для изготовления подарочной коробки вам нужно будет взять:
- бумагу А4 ⎯ 2 листа;
- узкую ленту;
- наполнитель (подарок);
- клей;
- ножницы;
- линейку и карандаш.
Шаг 2. Последовательно складываем коробку из бумаги
В первую очередь вам необходимо сложить коробку из бумаги.
- Для этого загните один угол бумаги треугольником.
- Проведите линию карандашом или ручкой по боковой линии треугольника, чтобы очертить лишнюю бумагу и отрежьте полоску.
- Разверните квадрат. Сверните квадрат по другой диагонали и разверните.
- Соберите все углы квадрата к центру треугольниками (их должно быть 4).
- Сложите одну из сторон квадрата к центру.
- Согните противоположную сторону к линии стыка. Отогните согнутые стороны квадрата.
- Загните все четыре угла от центра к внешней стороне треугольниками.
Шаг 3. Делаем разрезы
- После первых шагов сделайте 4 разреза от края до точки основы треугольников.
- Загните маленькие треугольники по краям сверху и снизу квадрата.
- По сгибам поднимите правую и левую сторону будущей коробки, чтобы концы стыковались.
- Две другие стороны слегка поднимите и согните треугольники на стыки, чтобы получилась коробка.
- Закрепите треугольники внутри коробки с помощью клея. Сделайте нижнюю часть коробки немного меньшей.
- Для этого отмерьте и сделайте линию карандашом, отступив 5 мм от верхнего и правого краев квадрата.
Шаг 4. Перетягиваем коробку
В последнем рывке вам нужно отрезать тонкие полоски и продолжить складывать крышку по указанной схеме.
Выложите дно глубокой части коробки наполнителем, разместите там подарок и соедините с другой частью. Перетяните коробку красивой лентой и завяжите по центру бантиком.