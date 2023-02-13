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Как сделать коробку из бумаги: пошаговая инструкция

13 февраля 2023, 18:24 Анна Голишевская

Если вы купили подарок небольших размеров, коробку к нему можно сделать своими руками. Для этого не нужно быть мастером макраме, достаточно запастись необходимыми материалами и терпением. Как сделать коробку из бумаги –  читайте в материале.

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Шаг 1. Подготовка материалов

Для изготовления подарочной коробки вам нужно будет взять: 

  • бумагу А4 ⎯ 2 листа; 
  • узкую ленту; 
  • наполнитель (подарок); 
  • клей; 
  • ножницы; 
  • линейку и карандаш.

Шаг 2. Последовательно складываем коробку из бумаги

В первую очередь вам необходимо сложить коробку из бумаги. 

  1. Для этого загните один угол бумаги треугольником.
  2. Проведите линию карандашом или ручкой по боковой линии треугольника, чтобы очертить лишнюю бумагу и отрежьте полоску. 
  3. Разверните квадрат. Сверните квадрат по другой диагонали и разверните.
  4. Соберите все углы квадрата к центру треугольниками (их должно быть 4).
  5. Сложите одну из сторон квадрата к центру. 
  6. Согните противоположную сторону к линии стыка. Отогните согнутые стороны квадрата. 
  7. Загните все четыре угла от центра к внешней стороне треугольниками.

Шаг 3. Делаем разрезы

  1. После первых шагов сделайте 4 разреза от края до точки основы треугольников. 
  2. Загните маленькие треугольники по краям сверху и снизу квадрата. 
  3. По сгибам поднимите правую и левую сторону будущей коробки, чтобы концы стыковались. 
  4. Две другие стороны слегка поднимите и согните треугольники на стыки, чтобы получилась коробка.
  5. Закрепите треугольники внутри коробки с помощью клея. Сделайте нижнюю часть коробки немного меньшей. 
  6. Для этого отмерьте и сделайте линию карандашом, отступив 5 мм от верхнего и правого краев квадрата.

Шаг 4. Перетягиваем коробку

В последнем рывке вам нужно отрезать тонкие полоски и продолжить складывать крышку по указанной схеме.

Выложите дно глубокой части коробки наполнителем, разместите там подарок и соедините с другой частью. Перетяните коробку красивой лентой и завяжите по центру бантиком. 

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