Если вы купили подарок небольших размеров, коробку к нему можно сделать своими руками. Для этого не нужно быть мастером макраме, достаточно запастись необходимыми материалами и терпением. Как сделать коробку из бумаги – читайте в материале.

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Шаг 1. Подготовка материалов Для изготовления подарочной коробки вам нужно будет взять: бумагу А4 ⎯ 2 листа;

узкую ленту;

наполнитель (подарок);

клей;

ножницы;

линейку и карандаш.

Шаг 2. Последовательно складываем коробку из бумаги В первую очередь вам необходимо сложить коробку из бумаги. Для этого загните один угол бумаги треугольником. Проведите линию карандашом или ручкой по боковой линии треугольника, чтобы очертить лишнюю бумагу и отрежьте полоску. Разверните квадрат. Сверните квадрат по другой диагонали и разверните. Соберите все углы квадрата к центру треугольниками (их должно быть 4). Сложите одну из сторон квадрата к центру. Согните противоположную сторону к линии стыка. Отогните согнутые стороны квадрата. Загните все четыре угла от центра к внешней стороне треугольниками.

Шаг 3. Делаем разрезы После первых шагов сделайте 4 разреза от края до точки основы треугольников. Загните маленькие треугольники по краям сверху и снизу квадрата. По сгибам поднимите правую и левую сторону будущей коробки, чтобы концы стыковались. Две другие стороны слегка поднимите и согните треугольники на стыки, чтобы получилась коробка. Закрепите треугольники внутри коробки с помощью клея. Сделайте нижнюю часть коробки немного меньшей. Для этого отмерьте и сделайте линию карандашом, отступив 5 мм от верхнего и правого краев квадрата.