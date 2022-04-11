Зеленка (бриллиантовый зеленый раствор) как правильно используется для обработки ран. Она обладает антисептическими действиями, а благодаря красителю место раны можно быстро заметить на теле в случае необходимости.

Но когда рана зажила, зеленка часто остается на коже и сходит долго. Кроме того, по неосторожности зеленкой можно испачкать различные поверхности в квартире. Мы собрали способы, которые помогут отмыть зеленку с любой поверхности.

Чем отмыть зеленку с кожи

Для этого необходимо взять спирт или крепкий алкоголь. Смочите кусочек ваты в спирте и протрите место на коже, где есть пятно зеленки. Но будьте осторожны, если у вас чувствительная или сухая кожа, спирт может оставить раздражение или ожог.

Тогда возьмите перекись водорода или хлоргексидин и сделайте все тоже самое. Потрите пятно несколько раз, меняя ватки, и пятно зеленки сойдет с кожи.

Чем отмыть зеленку с одежды

Самое главное правило — начать отмывать пятно зеленки сразу же, как оно попало на одежду. Старое загрязнение будет трудно удалить.

Для этого вы можете использовать:

жирный крем (подходит для деликатных вещей. Нужно нанести его на пятно и оставить на два часа, затем выстирать вещь с порошком);

(подходит для деликатных вещей. Нужно нанести его на пятно и оставить на два часа, затем выстирать вещь с порошком); мыльный раствор (подойдет для шерстяных вещей. Замешайте в 0,5 литра воды 3-5 столовых ложек натертого хозяйственного мыла, обработайте пятно, подождите 30 минут и пополоскайте вещи в чистой воде);

(подойдет для шерстяных вещей. Замешайте в 0,5 литра воды 3-5 столовых ложек натертого хозяйственного мыла, обработайте пятно, подождите 30 минут и пополоскайте вещи в чистой воде); пятновыводитель (можете поискать специальный пятновыводитель для зеленки или просто сильное средство и обработать им пятно).

Чем отмыть зеленку с мебели

Пятно на мебели из пластика, стекла, лакированного дерева, ДСП, МДФ, кожи или кожзаменителя можно протереть влажной тряпкой и потереть ластиком. Если ластик не помогает, протрите пятно спиртом. Для мебели из ткани подойдут способы, описанные выше.

Чем отмыть зеленку с пола

Как только вы пролили зеленку на пол, нужно сразу же промакнуть пятно салфеткой, а остатки вытереть тряпкой, смоченной в спирте или крепком алкоголе. Для ковровых покрытий сработают все способы, которые подходят для удаления пятен зеленки с ткани.

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